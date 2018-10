Łódź. Policja złapała „pościelowych złodziei”. To fani Spider-Mana

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi wraz kolegami z KMP w Łodzi od pewnego czasu analizowali materiał dowodowy dotyczący kilkunastu włamań do sklepów i tzw. saloników prasowych na terenie Łodzi i okolic. Zamaskowani sprawcy działali zawsze w ten sam sposób. Wyłamywali drzwi i kradli gotówkę oraz papierosy pakując je do poszwy na pościel. W kilku punktach śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które utrwaliły dwóch wysokich i dobrze zbudowanych mężczyzn.

Napadli na bankomat

Wszystko to doprowadziło do wytypowania podejrzewanych łodzian w wieku 38 i 35 lat. Obaj byli już wcześniej notowani za konflikty z prawem. Starszy około roku temu opuścił zakład karny. Najwyraźniej zyski z włamań do sklepów były niewystarczające. Okazało się, że podejrzewani mogą mieć także związek z usiłowaniem włamania do bankomatu, które miało miejsce w nocy z 7 na 8 października tego roku przy ulicy Pomorskiej w Łodzi.

Pościel ze Spider-Manem

Kryminalni przypuszczali, że sprawcy po pewnej przerwie mogą przygotowywać się do wznowienia przestępczej działalności. Policjanci podczas nocnej służby z 10 na 11 października 2018 roku zlokalizowali podejrzewany duet na osiedlu Retkinia w Łodzi. Funkcjonariusze ujawnili także włamanie do sklepu przy ul. Armii Krajowej i bezpośrednio powiązali z wytypowanymi już wcześniej mężczyznami. Seat, którym przemieszczał się 35 latek i jego o 3 lata starszy wspólnik został zatrzymany przed godziną 2.00 w nocy na jednej ze stacji paliw w Łodzi. Złodzieje szybko i sprawnie zostali obezwładnieni. W aucie kryminalni zabezpieczyli wyładowaną paczkami papierosów charakterystyczną poszwę na pościel z wizerunkiem Spider-Mana – postaci za komiksów. Dodatkowo znaleźli łomy, wkrętaki, kominiarki, rękawiczki, zapasowe tablice rejestracyjne oraz ponad 4 tysiące złotych w gotówce.

Włamywacze noc spędzili w policyjnym areszcie. Na podstawie zebranego na ten moment materiału dowodowego, usłyszeli wstępnie dwa zarzuty. Sprawa prowadzona przez policjantów z I Komisariatu KMP pozostaje rozwojowa. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe areszty dla przestępczego duetu.