Szykuje się rekordowa wygrana na loterii. Pula jest już trzecią największą w historii

Amerykańska loteria Mega Millions zgromadziła pulę 667 milionów dolarów. Już we wtorek 16 października ktoś może zgarnąć ogromną część tej sumy. Tamtejsze media podkreślają, że jest to trzecia pod względem wielkości kwota do wygrania w historii Stanów Zjednoczonych. Emocje związane z losowaniem dobrze oddaje wzrost sprzedaży biletów na to wydarzenie.

Do tej pory rekordzistką jeżeli chodzi o pulę do wygrania była Powerball z 1,6 miliarda dolarów. O taką sumę można było zagrać w styczniu 2016 roku. Co ciekawe, choć pula nagród Mega Millions jest już naprawdę ogromna, szansa na wygraną nie zmienia się ani trochę i wciąż wynosi jedną do 302,5 miliona. W loterii Mega Millions można wziąć udział w 44 stanach oraz w stolicy kraju – Waszyngtonie.

Kwota 667 mln dolarów odnosi się oczywiście do sytuacji, gdy pieniądze wypłacane są w ratach przez 29 lat. W przypadku jednorazowej, natychmiastowej wypłaty, czyli opcji zdecydowanie najczęściej wybieranej przez zwycięzców, suma ta zmniejsza się do 380 milionów.

