Niespodziewanie szybko zużywasz pakiet internetowy? Przyczyną może być ta aplikacja

Google News – aplikacja znana w Polsce jako Wiadomości Google – może powodować nieprzyjemny w skutkach błąd. Według redakcji „Komputer Świat”, na systemach z Androidem program ten bez informowania użytkownika potrafi zużyć bardzo dużą część pakietu internetowego – nawet do kilkunastu gigabajtów danych. Oznacza to, że nie musimy wcale słuchać muzyki czy oglądać filmów przez internet. Możemy wcale nie używać telefonu, a i tak osiągniemy limit danych znacznie wcześniej niż zwykle.

Pierwsze zgłoszenia opisanego błędu pojawiały się już w czerwcu tego roku. Google we wrześniu obiecało, że zajmie się tą sprawą. Jak przekonuje „Komputer Świat”, problem do tej pory nie został rozwiązany. Błąd ma polegać na tym, że aplikacja wykorzystuje dane komórkowe nawet wtedy, gdy może skorzystać z opcji pobierania przez Wi-Fi. Portal The Verge donosi, że niektórzy użytkownicy musieli z tego powodu dopłacać nawet po kilkaset dolarów.

Co możemy zrobić, dopóki Google nie rozwiąże problemu? Jednym wyjściem jest ręczne wyłączanie transferu danych za każdym razem, kiedy znajdziemy się w zasięgu Wi-Fi. Innym, prostszym – odinstalowanie aplikacji. Jak sprawdzić, czy problem w ogóle dotyczy naszego urządzenia? Należy wejść w ustawienia systemowe, a następnie zakładkę opisującą zużycie pakietu. Jeśli na szczycie, lub podejrzanie wysoko znajdują się „Wiadomości Google”, to mamy odpowiedź.