Koniec z plastikowymi opakowaniami i sztućcami? PE zatwierdził rewolucyjne zmiany

Parlament Europejski wykonał kolejny krok na polu walki z zanieczyszczającymi naszą planetę plastikowymi odpadami. Po ograniczeniu używania toreb foliowych w sklepach, przyszła pora na znaczne rozszerzenie katalogu unikanych plastikowych jednorazówek. Od 2021 roku obowiązywać będą nowe reguły dotyczące wykorzystywania przedmiotów z tworzyw sztucznych, dla których można znaleźć ekologiczne alternatywy. Wśród nich wiodące miejsce zajmować mają plastikowe opakowania, naczynia i sztućce, a także słomki oraz patyczki higieniczne.

Galeria:

Ocean Indyjski pełen plastiku

Za zmianami opowiedziało się 571 europosłów. Przeciwko było 53, a 34 wstrzymało się od głosu. Jak tłumaczą eurodeputowani, nowe regulacje były konieczne ze względu na narastające lawinowo zanieczyszczenie mórz i oceanów. Zdecydowaną większość morskich śmieci stanowią właśnie plastikowe jednorazówki. Argumentem jest w tym wypadku także zdrowie obywateli UE. Tworzywa sztuczne często dostają się do przewodów pokarmowych morskich stworzeń, które później lądują na talerzach Europejczyków. Najnowsze badania potwierdzają, że ludzie dostarczają organizmowi coraz większe ilości szkodliwego plastiku, także poprzez zwykłe spożywanie posiłków z plastikowych opakowań. W przyjętych rozwiązaniach jest także mowa o poprawieniu recyklingu plastikowych butelek. Do 2025 roku ma on obejmować już 90 proc. tych opakowań.