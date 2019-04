Kuria o paleniu książek: Nieodpowiednia forma. RAS zawiadamia prokuraturę

Ks. Wojciech Parfianowicz z kurii biskupiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odpowiedział na pytania dotyczące aktu publicznego spalenia książek przed parafią NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku. Nie miał zastrzeżeń co do niszczenia literatury, skrytykował jedynie formę działania wybraną przez duchownych. „Jest faktyczne istnienie konkretnych zagrożeń duchowych związanych z okultyzmem czy z magią” – stwierdził w oświadczeniu.

„Wyrwane z kontekstu zdjęcie”

„Kościół zawsze będzie na nie wskazywał, ponieważ mają one destrukcyjny wpływ na życie wielu ludzi. Z pewnością takie właśnie intencje przyświecały pomysłodawcom rekolekcji. Nie mieli oni też wpływu na to, co ostatecznie przyniosą ze sobą ich uczestnicy” – bronił księży, których happening pojawił się na stronie fundacji SMS z Nieba.

„Były to rekolekcje głoszone w konkretnym miejscu i czasie, do konkretnych ludzi. Czym innym jest bycie na miejscu, usłyszenie odpowiedniego wprowadzenia, a czym innym obejrzenie w internecie wyrwanego z kontekstu zdjęcia opatrzonego tendencyjnym tytułem. Powtórzę jednak, że forma działania była nieodpowiednia i w odbiorze medialnym mogła nawet odwrócić uwagę od realnych zagrożeń duchowych” – przekonywał rzecznik kurii.

Kuczma: Dzieci wdychały trujące spaliny

Swoje własne zastrzeżenia odnośnie formy działań księży zgłosili też aktywiści z Rybnickiego Alarmu Smogowego. Przypomnieli, że publiczne palenie odpadów (oprócz książek na stos trafiły także figurki słoni z uniesioną trąbą, afrykańskie rzeźby czy parasolka z wzorem z popularnej bajki) jest przestępstwem z art. 183 par.1 kodeksu karnego.

– Zasady postępowania z odpadami uregulowane są w ustawie o odpadach, a termiczne przekształcanie odpadów dozwolone jest wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach (art. 155 ustawy o odpadach) – zwraca uwagę na łamach portalu rybnik.com Zdzisław Kuczma z RAS. Przypomina, że stos urządzono w rejonie zabudowy budynkami wielorodzinnymi, a trujące spaliny wdychały m.in. dzieci, co widać dobrze na zdjęciach zamieszczonych w sieci. Jego zdaniem uzasadnione jest wszczęcie co najmniej postępowania przygotowawczego w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo.

