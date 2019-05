Zatonął kuter na Bałtyku. Trwa akcja ratunkowa

Zaginięcie kutra rybackiego Świ-82 zgłoszono we wtorek około południa. Zawiadomienia dokonał armator. Jednostka płynęła do portu w Mrzeżynie w województwie zachodniopomorskim, jednak nie dotarła do celu podróży. Ostatni kontakt ze służbami na brzegu nawiązała na godzinę przed planowanym dotarciem.

Rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck podał, że na pokładzie kutra znajdowały się cztery osoby. Do tej pory odnaleziono jedynie jedną z nich. Trzy pozostałe wciąż uznaje się za zaginione. Niestety, jedynego odnalezionego członka załogi nie można było już uratować. Jego ciało odnaleziono pod tratwą należącą do kutra. Znajdowało się w odległości około 3 mil morskich na północny-zachód od Mrzeżyna.

