Niezwykłe psy rasy bergamasco. Uwagę przykuwa ich sierść

Bergamasco, czyli inaczej owczarek z Bergamo, to rada psów należąca do grupy psów pasterskich. W przeszłości psy te były wykorzystywane do pilnowania zwierząt hodowlanych. Pierwszy owczarek z Bergamo został zarejestrowany w księdze rodowodowej Włoskiego Związku Kynologicznego w roku 1898. Początkowo bergamasco występowały jedynie w regionie Alp Włoskich. Pochodzenie tej rasy jest bardzo słabo udokumentowane.

Psy te obecnie są najczęściej hodowane jako psy rodzinne. Charakteryzują się przede wszystkim niezwykłą szatą, która filcuje się w sposób naturalny. Sierść może miewać różne odcienie szarości i koloru płowego. Dopuszczalny jest także kolor matowej czerni, który w słońcu mieni się na rudo. Z powodu wyjątkowo gęstej sierści jest postrzegany jako znacznie bardziej potężny niż w rzeczywistości. Dorosłe osobniki osiągają wagę od 32 do 38 kg, suki są o kilka kilogramów lżejsze.

Psy tej rasy są dość nieufne wobec obcych. W żadnym wypadku nie można jednak określić osobników tej rasy jako agresywnych.