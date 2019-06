„Najseksowniejsza marine świata” wsparła Trumpa. „Prezydentowi USA zawsze życzę sukcesu”

Ostatnia wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii to prawdziwe pasmo wpadek. Jeszcze przed przylotem w wywiadzie dla „The Sun” mówił o Meghan Markle, że jest „nasty”, co raczej nie należy do komplementów. Później wypierał się swoich słów, więc dziennikarze zamieścili w sieci nagranie z jego wypowiedzią. Tym samym słowem obdarzył też burmistrza Londynu Sadiq Khana, dodając jeszcze określenie „loser”. Prezydent USA kiepsko radził sobie też w towarzystwie Elżbiety II. Już przy pierwszym kontakcie z królową złamał protokół, jowialnie poklepując ją po plecach. Z kolei we wtorek 4 czerwca internauci dostrzegli, że polityk przysypiał podczas jej przemówienia.

Z odsieczą swojemu prezydentowi pospieszyła modelka, wywodząca się z szeregów marines – Shannon Ihrke. 29-latka w rozmowie z telewizją FOX News wyraziła nadzieję, że wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii będzie wielkim wydarzeniem. – Zawsze chcę, by naszemu prezydentowi się powodziło, niezależnie od tego, kim jest. Jestem w pełni Amerykanką i kocham ten kraj! – podkreślała.

Ihrke wiele ciepłych słów poświęciła też żołnierzom i armii, która jej zdaniem ukształtowała ją i pomogła nadać cel w życiu. Przyznała, że musiała pracować dwa razy ciężej, by dorównać kolegom i nie odstawać fizycznie. Służbę zakończyła w stopniu sierżanta, z misją w Afganistanie na koncie. Jak twierdzi, doświadczenia wyniesione z wojska pomogą jej w modelingu.