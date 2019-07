„To coś wyglądało jak kosmita”. Wpuścilibyście to niezwykłe stworzenie do domu?

Niezwykłe stworzenie pojawiło się w domu Hariego Toae na indonezyjskiej wyspie Bali. Dziwny owad miał szukać bezpiecznego schronienia przed deszczem, w którym mógłby spędzić noc. Nagranie zostało nagrane 17 czerwca.

„Pozwolę mu zostać w moim domu, ale tylko na noc. Nie chcę, żeby przestraszyło to moich gości” – stwierdził właściciel domu, który opublikował nagranie w sieci. – To coś wyglądało jak kosmita. Nie jest coś, co kiedykolwiek widziałem. Nie sądzę, żeby pochodziło z tej okolicy – dodał.

Ten niezwykły owad to prawdopodobnie ćma Creatonotos gangis, którą można spotkać w południowo-wschodniej Azji i Australii. Po raz pierwszy została opisana przez Karola Linneusza w 1763 roku.

Creatonotos gangis tylko na pierwszy rzut oka przypominają ćmy, które czasami wpadają o zmroku do naszych mieszkań. Najbardziej charakterystyczną cechą męskich osobników Creatonotos gangis, są masywne, owłosione odnóża wyrastające spod brzucha. Odpowiadają one za wydzielanie feromonów, które mają przyciągać osobniki płci przeciwnej.

