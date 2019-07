Decyzja w sprawie Arkadiusza Kraski odroczona przez Sąd Najwyższy

We wtorek 9 lipca odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego, który zajmował się wnioskiem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wznowienie postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski i przekazanie go do rozpatrzenia w sądzie pierwszej instancji. Wcześniej prokuratura domagała się także uniewinnienia mężczyzny, ale wycofała ten wniosek, zostawiając jedynie ten o wznowienie procesu.

Posiedzenie odbywało się bez udziału mediów i publiczności. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Sąd Najwyższy orzekł, że szczecińska prokuratura ma 30 dni na złożenie nowych dokumentów.

– Sąd zdecydował zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia jednolitego i wewnętrznie spójnego wniosku. To musi być logicznie spójne, bo nie jest. Przysyłanie pisma tydzień przed decyzją jest niepoważne i niestosowne – orzekł Sąd Najwyższy.

Teraz prokuratura ma wskazać dowody, które mogą świadczyć o niewinności mężczyzny.

– Nawet nie chcę tego komentować. Państwo polskie najpierw powiedziało, że jestem niewinny, a teraz ktoś inny zmienia zdanie. Co tu mówić. to jest zabawa życiem. Ktoś bawi się w boga, a ja jestem tylko pionkiem – powiedział po decyzji sądu Arkadiusz Kraska, cytowany przez Wirtualną Polskę. – Ktoś próbuje podważyć pracę prokuratorów. Nie wiem, kto za tym stoi. Cieszę się, że póki co jestem z rodziną, chciałbym zacząć normalnie funkcjonować, ale mi nie dają – dodał.

„Nie mam zamiaru się poddać”

Arkadiusz Kraska 7 marca 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 roku. W lipcu 2011 roku wyrok utrzymał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Mężczyzna wyszedł na wolność 6 maja 2019 roku po tym, jak Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku i wykonywanie kary.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie domagała się uniewinnienia mężczyzny oraz wznowienia postępowania. Do czasu, ponieważ na początku lipca prokuratura zmieniła stanowisko. Wtedy do Sądu Najwyższego skierowano wniosek o to, by od nowa rozpocząć proces w sprawie zabójstwa z 1999 roku.