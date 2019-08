Samobójstwo 13-latki w Lipnicy Dolnej. Internet przyczynił się do tragedii?

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę 11 sierpnia w Lipnicy Dolnej. Dziewczynka uczęszczała do Zespołu Szkół Społecznych w rodzinnej miejscowości i była wzorową uczennicą. Nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych.

– Wstępnie były już prowadzone czynności operacyjne i nic nie wskazywało na to, żeby dziewczynka miała jakiekolwiek problemy, które mogłyby uzasadniać taki krok. Dobrze się uczyła, nie stwarzała żadnych problemów natury wychowawczej, a jej rodzina jest rodziną normalnie funkcjonująca. Dlatego pojawia się wątek, że mogła zostać nakłoniona, czy zmanipulowana – powiedziała Super Expressowi Grażyna Krzyżanowska, zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle.

Po śmierci dziewczynki pojawiły się informacje, że mogła targnąć się na swoje życie nakłaniana przez osoby trzecie za pośrednictwem internetu, poprzez media społecznościowe czy też za pośrednictwem gry, której celem miałoby być samookaleczenie, czy nawet samobójstwo.

– Za pośrednictwem szeroko rozumianego internetu, dziewczynka mogła być nakłaniana do popełnienia samobójstwa. Mogła też uczestniczyć w grze komputerowej, której etapem jest takie zachowanie. To wszystko będziemy sprawdzać – zapowiedziała Krzyżanowska. – Traktujemy to na razie w kategorii plotek, a nie konkretnego materiału dowodowego. Jeśli jednak by się one potwierdziły, to nie mieliśmy do tej pory do czynienia z takim zachowaniem – dodała prokurator.

Prokuratura zapowiada, że wszystkie informacje dogłębnie sprawdzi. Wszczęte zostało śledztwo o przestępstwo z artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi o nakłanianiu lub pomocnictwie w samobójstwie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli komputer i telefon komórkowy dziewczynki. Te urządzenia, a także internetową aktywność 13-latki ma zbadać powołany w tym celu biegły. Jego praca zakończy się prawdopodobnie w ciągu miesiąca.

