Instagram kontra rzeczywistość. Kobieta obnaża prawdę o mediach społecznościowych

Jeżeli nie ma cię na Facebooku, to nie istniejesz. To bardzo popularne powiedzenie, które wiele mówi o współczesnych czasach. Z biegiem lat Instagram również stał się bardzo popularny. Nie tylko może stanowić alternatywę dla pamiętnika, ale również jest platformą, na której można dobrze zarobić. Influencerzy współpracują z markami, których produkty reklamują swoim obserwatorom. Prześcigają się między sobą w tworzeniu coraz ciekawszych ujęć i niepowtarzalnych póz. Niestety, niejednokrotnie pokazują również wyidealizowany, niedościgniony obraz piękna, do którego wiele osób chce dążyć.

Twórczyni profilu „Prawda nie jest piękna”, przekonuje, że to, co widzimy w mediach społecznościowych w wielu wypadkach może być zasługą odpowiedniego oświetlenia, a także retuszowania zdjęć. Publikuje zestawienia fotografii – bez i po obróbce. Jak oceniacie ten eksperyment?

