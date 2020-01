Zamykali dzieci w drewnianych klatkach. Policja zatrzymała trzy osoby z rodziny

13 stycznia na lokalny posterunek policji wpłynęło zgłoszenie o znęcaniu się nad dziećmi. Interweniujący policjanci natrafili na konstrukcje, które mogą przypominać zwykłe kojce dla niemowląt. W rzeczywistości były to jednak drewniane klatki zamykane od góry, w których umieszczano czworo rodzeństwa w wieku trzech, czterech, a nawet dziesięciu i jedenastu lat.

Opisywane praktyki miały miejsce w miejscowości Smiths Station we wschodniej części Alabamy, niedaleko Columbus. Oprócz czwórki rodzeństwa w domu było jeszcze 8-miesięczne niemowlę. Wszystkie dzieci trafiły do opieki społecznej. Policja zatrzymała zajmujących się dziećmi matkę (30-letnia Kylla Michelle Mann), babcię (66-letnią Pamela Deloris Bond) i dziadka (69-letni James H. Bond). Wszyscy trafili do aresztu i grozi im teraz sześć lat więzienia.

Czytaj także:

20-latek, który zabił kota, sam zgłosił się na policjęCzytaj także:

Uwaga! TVN: Ojciec do dwulatka: Niech cię, k***a, więcej nie widzę. C**j te pięćset złotychCzytaj także:

Psy były na skraju życia i śmierci. Teraz są nie do poznania