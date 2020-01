Kobe Bryant nie żyje. Koszykarz zginął w wypadku helikoptera

W niedzielę 26 stycznia wieczorem światem wstrząsnęła informacja o wypadku helikoptera, którym podróżował jeden z najbardziej znanych koszykarzy świata, Kobe Bryant. 41-letni sportowiec leciał swoim prywatnym śmigłowcem razem z czwórką innych osób. Według wstępnych doniesień nikt nie przeżył. Do katastrofy doszło w Kalifornii, w Calabasas w hrabstwie Los Angeles.

Bryant był gwiazdą światowego formatu. Rozpoznawalnością przebijał go tylko Michael Jordan. Duet, który razem z Shaquille’em O’Nealem stworzył w Los Angeles Lakers, na stałe zapisze się w historii NBA. W trakcie swojej kariery Bryant pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo ligi, dwukrotnie wybierany był MVP finałów i raz MVP sezonu zasadniczego. 18 razy zapraszano go do Meczu Gwiazd NBA. Z reprezentacją USA dwa razy zdobywał olimpijskie złoto: w Pekinie w 2008 oraz w Londynie w 2012 roku. Osierocił żonę i cztery córki. Najmłodsza z nich urodziła się w czerwcu ubiegłego roku.

Zdjęcia z akcji ratowniczej zamieszczono na kanałach społecznościowych Biura Szeryfa Hrabstwa Los Angeles. Fani koszykarza zostawiają też swoje kondolencje pod ostatnim wpisem Koby'ego, w którym oznaczony został inny zawodnik - LeBron James.