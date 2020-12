Najpopularniejsze memy 2020 roku. Wyszukiwania w Google wskazują na te związane z koronawirusem

Najczęściej wyszukiwane w ubiegłym roku memy to oczywiście te powiązane z koronawirusem, kwarantanną i pracą zdalną. To one pomogły milionom oswoić się z nową sytuacją, a nawet podtrzymywały na duchu w najgorszych chwilach, kiedy COVID-19 dotykał naszych najbliższych. Były chwilą oddechu w natłoku negatywnych myśli i pozwalały zapomnieć o przepełnionych szpitalach, odwołanych zajęciach i wydarzeniach, niekompetentnych politykach czy wszystkim innym, co złościło nas w ubiegłych miesiącach.

„Król tygrysów i Among Us”

Wśród najczęściej wyszukiwanych memów 2020 roku były też te związane z produkcją Netfliksa „Król tygrysów”. Prawdopodobnie dokument ten nigdy nie stałby się takim hitem, gdyby nie pierwsze lockdowny i potrzeba znalezienia czegoś zajmującego do oglądania. Czy tak samo nie było przypadkiem z innym memowanym na potęgę tytułem – Among Us? W końcu to gra sprzed kilku lat, a dopiero tej jesieni udało jej się zawojować świat.

Trump i Baby Yoda

Śmieszył nas też Donald Trump, dla którego był to nie tylko ostatni rok władzy, ale też rok wyborczy, co musiało skończyć się lawiną memów. Jednym z najpopularniejszych wzorów dla samych memów było zdjęcie Leonardo DiCaprio. Brylowała też gwiazda „Mandaloriana”, czyli przeuroczy Baby Yoda.

Nie będziemy oryginalni, jeżeli napiszemy, że był to zły rok dla ludzkości, ale świetny rok dla memów. Miejmy jednak nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy musieli powtarzać tego zdania.Poniżej zamieszczamy przykłady dla wszystkich wspomnianych tu grup memów. Znacznie więcej odszukacie w naszych galeriach z całego tego roku.

Leonardo DiCaprio



