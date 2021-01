Pies Joe Bidena miał własną inaugurację. Nietypowe przedsięwzięcie schroniska

Przypomnijmy, że pretekstem do zainaugurowania pobytu Majora w Białym Domu, była inauguracja, jaka tradycyjnie odbywa się, gdy nowy rezydent obejmuje władzę w USA. Tegoroczne zaprzysiężenie było nieco inne niż te, jakie obserwowaliśmy do tej pory. Pandemia i niedawne wydarzenia na Kapitolu spowodowały, że podczas zaprzysiężenia Joe Bidena nie było tłumów. Uroczystość była jednak wyjątkowo podniosła i towarzyszyły jej momenty, które na pewno przejdą do historii.

Oprócz Bidenów, nowymi lokatorami Białego Domu są również dwa psy pary prezydenckiej – Major i Champ. Jak na swoim Twitterze informowała pierwsza dama, czworonogi już pojawiły się w prezydenckiej rezydencji. Co ciekawe, jak podaje BBC, jeden z psów Bidenów miał własną inaugurację. Skąd ten pomysł?

Major miał własną inaugurację. Schronisko zebrało 200 tys. dolarów

„Indoguracja”, jak nazywają wydarzenie amerykańskie media, miała miejsce kilka dni przed zaprzysiężeniem Joe Bidena. Dotyczyła ona jednego z psów Bidenów – Majora, gdyż czworonóg przed laty został przez nich zaadoptowany ze schroniska.

Ośrodek, z którego pochodzi zwierzę postanowiło uczcić moment, w którym w Białym Domu pierwszy raz pojawia się adoptowany zwierzak i przy okazji pozyskać fundusze dla pozostałych porzuconych czworonogów. W wirtualnej psiej inauguracji wzięło udział prawie 8 tysięcy uczestników. Schronisko zebrało przy tym aż 200 tys. zł na pomoc innym zwierzakom.

