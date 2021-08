Nagi mężczyzna skakał po samochodach w Warszawie. Tłumaczył, że brał udział w inscenizacji

Do nietypowej sytuacji doszło ok. godziny 2:30 na skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Szczekocińskiej w Warszawie.

„ Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, zobaczyli mężczyznę ubranego w same skarpetki oraz buty, który właśnie skakał po masce ciemnej toyoty. Funkcjonariusze zdjęli go z auta i założyli kajdanki ” – informuje podkom. Robort Koniuszy. „Mężczyzna był bardzo pobudzony i oświadczył, że jest nagi, ponieważ brał udział w inscenizacji teatralnej. Nie wie jednak, dlaczego skakał po samochodach ” – dodaje.

Jak relacjonuje policja, mężczyzna próbował wybić szybę jednego z samochodów stojącą obok elektryczną hulajnogą. Na szczęście to mu się nie udało. Jak ustalono na podstawie szkód i zeznań mężczyzny, skakał on również po stojącym w pobliżu fordzie. Później okazało się, że mężczyzna uszkodził też samochód marki peugeot.

Mężczyzna skakał po samochodach. Wcześniej zażywał narkotyki

Funkcjonariusze zabrali nagiego 38-latka do jego mieszkania. Na miejscu okazało się, że drzwi do mieszkania są otwarte na oścież, a w salonie na stole rozsypany był biały proszek. Obok leżał zrulowany banknot stuzłotowy.

„ Mężczyzna wyjaśnił, że to narkotyki, które zażył po tym, jak wypił alkohol. Funkcjonariusze zabezpieczyli substancje do badań laboratoryjnych. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło obecność związków psychoaktywnych ” – przekazał Koniuszy. „ Zatrzymany założył na siebie kompletną garderobę i został przewieziony do policyjnego aresztu ” – dodał.

Policjanci przyjęli zawiadomienia o uszkodzeniu trzech samochodów od osób pokrzywdzonych. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty umyślnego uszkodzenia mienia oraz posiadania środków psychoaktywnych. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd może go również zobowiązać do naprawienia szkody.

