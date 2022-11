Olej, masło, mandarynki. Co dziś taniej w  Lidlu? Mamy dla was rozpiskę promocji

W sobotę 19 listopada w Lidlu czekają na klientów nowe promocje. Pod tym linkiem sprawdźcie najnowszą gazetkę Lidla lub skorzystajcie z naszych podpowiedzi. Oto produkty, na których dziś sporo zaoszczędzicie.

Sobota 19 listopada. Jakie promocje w Lidlu?

W sobotę 19 listopada w ramach jednodniowych ofert w Lidlu tańsze będzie masło. Przy zakupie trzech opakowań za jedno zapłacimy 45 procent taniej, tj. jedyne 5,89 zł. Warto zwrócić też uwagę na promocję na olej Kujawski – jeżeli kupimy dwie litrowe butelki, jedna z nich będzie przeceniona na 9,99 zł, tj. 46 procent taniej. Z okazji zbliżających się świąt Lidl przecenił też mandarynki, teraz kupimy je 42 procent taniej – za kilogram zapłacimy 5,79 zł. SPRAWDŹ POD TYM LINKIEM WSZYSTKIE SOBOTNIE PROMOCJE.

Przeceny na mięso, warzywa, owoce i jajka w Lidlu

W listopadzie Lidl organizuje maksymalne obniżki cen mięs. Produkty z tej półki będą nawet o 27 procent tańsze. Dotyczy to łopatki wieprzowej, polskiego indyka, kurczaka czy karkówki. Udka i podudzia z kurczaka będą występowały w promocji sięgającej nawet 38 procent. Tańsze – aż o 50 procent – będzie też mięso mielone wieprzowo-wołowe. Przeceny dotyczyć będą również kiełbas, parówek i szynek.

Jeszcze w sobotę mniej zapłacicie za owoce i warzywa – za kilogram ziemniaków zapłacicie tylko 5,59 zł, bananów 4,69 zł, a borówek amerykańskich 6,99 zł. Lidl przecenił też kalafior, rzodkiewki, ogórki gruntowe, pomidory czy brukselkę.

Wciąż trwa w Lidlu promocja na jajka. W sklepach sieci będą występowały w ofercie „drugi produkt 40 procent taniej”.

Świąteczne produkty w Lidlu. Ile zaoszczędzimy?

Jak święta to ciastka korzenne, pierniki czy chlebek marcepanowy w czekoladzie. Lidl proponuje klientom pięknie pakowane słodkości w opcji „drugi produkt 70 procent taniej”. Po szczegóły oferty zajrzyjcie tutaj. 70-procentową promocją objęte są pierniki norymberskie – kupimy je za 6,49 zł. W ofercie znajdziecie też figurki i kulki z mlecznej czekolady, mieszanki świątecznych ciasteczek, choinki z orzechami czy ciastka korzenne z pisakami. Świątecznym rarytasem w Lidlu będą wszystkie słodycze w metalowych puszkach – teraz w ofercie są np. puszki w kształcie pociągów. Ciekawą propozycją dla miłośników świąt powinny być też praliny z puzzlami.

Kosmetyki i chemia gospodarcza jeszcze dziś taniej w Lidlu

w Lidlu wszystkie produkty L'Oreal i Garnier będzie można kupić w ofercie „drugi produkt 50 procent taniej”. Dotyczy to szamponów, odżywek czy masek do włosów ale tez płynów micelarnych, żelów do mycia twarzy a nawet farb do włosów. Sprawdź ofertę pod tym linkiem.

Przeceny obowiązywały będą ponadto na mydło. Warto zrobić jego zapas, gdyż obowiązywać będzie oferta „2+1 gratis”. Kobiety mogą teraz sporo zaoszczędzić na wkładkach higienicznych, tamponach i podpaskach – produkty marek o.b., bella czy Siempre będą występowały w promocjach sięgających nawet 42 procent.

Z produktów dla najmłodszych od jutra mniej zapłacimy za wybrane chusteczki nawilżane – promocje będą sięgać nawet 30 procent. W supercenach pojawią się pantsy i pieluszki Papers.

Jeżeli szukacie pomysłu na mikołajkowe prezenty, możecie już zaopatrzyć się w zestawy kosmetyków, które znajdziecie w niskich cenach w Lidlu. Pielęgnacja ciała, włosów czy twarzy – sprawdźcie, co przygotowała sieć sklepów dla swoich klientów.

