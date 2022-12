W weekend kosmetyki w Lidlu za złotówkę. Sprawdzamy promocje

Pod tym linkiem znajdziecie najnowszą gazetka Lidla, która obowiązuje w weekend 10-11 grudnia. Oprócz produktów spożywczych sieć sklepów przecenia też kosmetyki. Część z nich dostaniemy w promocjach, które nie obowiązują często, dlatego możemy na nich sporo zaoszczędzić. Co będzie tańsze?

Tanie kosmetyki w Lidlu w weekend

W sobotę 10 i niedzielę 11 grudnia wszystkie kosmetyki Nivea obowiązywały będą w ofercie „trzeci produkt za 1 złotych”. Dotyczy to dostępnych w Lidlu pianek do golenia, żelów pod prysznic, kremów, balsamów, dezodorantów i płynów micelarnych. Co więcej – kupując dowolny produkt Nivea Men możecie wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest ponad 4 tysiące nagród, w tym 16 x PS5 z zestawem trzech gier.

Na czym jeszcze zaoszczędzicie w weekend w Lidlu? 52 procent przecenione jest mydło w płynie Cien, 40 procent zaoszczędzicie za płyn do higieny intymnej Ziaja, szampony i odżywki Garniera będą tańsze o 54 procent, cena żelów pod prysznic Dove obniżona zostanie o 52 procent, a 20 procent mniej zapłacicie za maski do włosów. SPRAWDŹCIE TUTAJ WSZYSTKIE PROMOCJE.

Warto w weekend zrobić zapas pasty do zębów Colgate – trzeci produkt kupimy za przysłowiową złotówkę. Sprawdźcie też POD TYM LINKIEM promocje na odświeżacze powietrza i świece zapachowe. Ich ceny obniżone będą nawet o 40 procent.

