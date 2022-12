Jutro Lidl będzie otwarty! Sprawdzamy najlepsze promocje z gazetki

Przejrzyjcie nową gazetkę Lidla i skorzystajcie z promocji, na których sporo zaoszczędzicie. Podpowiadamy, na co powinniście zwrócić uwagę, aby jak najmniej wydać na jedzenie na święta. Oto, co znajdziecie na lidlowych półkach w weekend 17-18 grudnia.

Promocje w Lidlu w weekend

W Lidlu codziennie organizowane są świeże dostawy karpia. W weekend 17-18 grudnia przy zakupie minimum 1 kilograma karpia, odbierzecie kupon rabatowy 49,90 zł. Uwaga! Ta promocja obowiązywała będzie tylko do niedzieli, dlatego musicie się pospieszyć! Szczegóły sprawdzicie POD TYM LINKIEM.

Sklep przecenił także wybrane kiełbasy – większość aż o 50 procent. W atrakcyjnych cenach kupicie kiełbasę białą, podwawelską, śląską czy głogowską. 40 procent mniej zapłacicie jeszcze jutro za karkówkę wieprzową (tylko 11,99 zł). Z mięs w promocji znajdziecie też filety z kurczaka, łopatkę wieprzową oraz pierś indyka.

Do wypieków i smażenia przyda się teraz w każdym polskim domu olej. Dlatego warto zrobić jego zapas w Lidlu – szczególnie biorąc pod uwagę specjalną ofertę „trzeci produkt 60 procent taniej”. Oznacza to, że zapłacimy za niego tylko 7,99 zł. Przyda się też z pewnością margaryna Kasia do świątecznych wypieków – dostaniemy ją w ofercie „2+1 GRATIS”, podobnie zresztą jak czekoladę z orzechami laskowymi lub migdałami. 50 procentowa obniżka dotyczyć będzie kawy Lavazza przy zakupie dwóch produktów.

Na ryneczku Lidl tnie ceny nawet do 50 procent. Tańsze będą między innymi: pomarańcze, mandarynki, polskie jabłka, borówki amerykańskie czy arbuzy. Mniej zapłacicie też za polską kapustę, selera, pomidory czekoladowe czy cytryny.

Wielkie promocje na kosmetyki w Lidlu

Wszystkie zestawy kosmetyków w Lidlu kupicie jeszcze dziś i jutro w Lidlu w świetnych promocjach. Niektóre kosztowały będą tylko 24,99 zł. W Lidlu są już też zestawy prezentowe dla dzieci, między innymi te z logo Barbie, które zawierają perfumy i lusterko. Wszystkie z proponowanych ofert znajdziecie KLIKAJĄC W TEN LINK.UWAGA! Pamiętajcie, że dzięki wyjątkowym świątecznym promocjom, teraz przy zakupie dwóch zestawów (można je dowolnie łączyć), tańszy otrzymacie 60 procent taniej! TUTAJ SZCZEGÓŁY PROMOCJI.

Do niedzieli 18 grudnia w Lidlu wszystkie kosmetyki marki Cien otrzymacie w promocji „druga rzecz 50 procent taniej”. To samo dotyczyło będzie produktów Garnier – miksować można je dowolnie. Mowa o szamponach, płynach micelarnych, odżywkach czy farbach do włosów. Jest też kilka 40-procentowych obniżek. W tej promocji kupicie między innymi: kule do kąpieli, podpaski, wkładki higieniczne, żele do mycia ciała i włosów dla dzieci czy pianki do mycia rąk dla dzieci.