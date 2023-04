Brutalne pobicie 13-latka w Radzyniu Podlaskim. Nastoletni napastnicy w rękach policji

W poniedziałek wieczorem grupa nastolatków podbiegła do 13-latka, który spędzał wolny czas z innymi kolegami. Chłopak zaczął przed nimi uciekać i dobiegł do klatki swojego bloku. Wtedy został zaatakowany przez jednego z napastników.

– Następnie cała grupa zaciągnęła poszkodowanego w ustronne miejsce, po czym kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopaka. Grozili, że jeśli powie o zajściu rodzicom, zrobią krzywdę jemu i jego bliskim – powiedział RMF24.pl asp. Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Poszkodowany nastolatek został pobity do nieprzytomności. Później zdołał dotrzeć do domu. Trafił do szpitala. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali czterech nastolatków w wieku 15-16 lat, mieszkańców Radzynia Podlaskiego, 17-latek, który pochodzi z Piaseczna, będzie odpowiadał jak dorosły. Grozi mu do 3 lat więzienia. Motywy sprawców są nieznane. Wszyscy usłyszeli zarzuty i przyznali się do nich.

Brutalne pobicie 19-latka w Lubartowie

To kolejne w ostatnim czasie brutalne pobicie nastolatka przez kolegów. Do jednego z nich doszło w nocy z piątku na sobotę, tj. z 24 na 25 marca, w Lubartowie w województwie lubelskim.

Dwóch młodych mężczyzn w wieku 17 i 19 lat pobiło swojego 19-letniego znajomego, nadzwyczaj brutalnie. Sprawcy kopali i bili po głowie pokrzywdzonego, gdy ten przewrócił się na ziemię. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.

12 marca informowaliśmy o szokującej sprawie z Pruszkowa koło Warszawy, gdzie także doszło do podobnego zdarzenia. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak grupa nastolatków znęcała się nad kolegą. Uczestnicy zajścia kopali chłopca po plecach, bili po głowie, kazali całować buty.

Czytaj też:

Po pobiciu w szkole, 13-latek trafił do szpitala na 6 dni. Co na to dyrekcja?Czytaj też:

Nastolatki biły i poniżały 13-latkę. Nagranie zamieściły w internecie