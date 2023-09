Inauguracja Akademii dla przyszłych rodziców

Rodzą się także obawy i niepewność, które towarzyszą świeżo upieczonym rodzicom na każdym kroku. Młodzi rodzice potrzebują wsparcia, aby odnaleźć się w nowej sytuacji i cieszyć się urokami rodzicielstwa. To właśnie z myślą o rodzicach powstała Akademia Chicco.

„O tym jakim zmaganiom muszą stawiają czoła na co dzień rodzice i jak wspierać siebie nawzajem oraz radzić sobie w codziennych sytuacjach rozmawiać będziemy z gronem wybitnych ekspertów. Zaraz po narodzinach dziecka Wszyscy znajomi i rodzina „zamieniają się” w lekarzy, psychologów, dietetyków, gastrologów…. Tysiące rad i stereotypów.... Każda babcia „wie” lepiej co i jak robić, każda sąsiadka „wie” jak leczyć kolkę, każda koleżanka młodej matki „najlepiej wie” jak karmić, czym karmić i co robić, kiedy dziecko płacze. Młodzi rodzice są bezradni, szukają choćby jednej pewnej informacji, sięgają po poradniki i.... historia się powtarza.... Sprzeczne informacje, wykluczające się porady, niejednoznaczne opinie…Taki „kosmos” szykujemy my wszyscy, tym młodym i często zagubionym rodzicom. Dodajmy do tego nieprzespane noce, stres związany z obawą o prawidłowy rozwój dziecka, lęki przed chorobami i …. mamy „kosmos” a nie życie…Dlatego właśnie powstał pomysł na Akademię Chicco. Przekażemy tylko potwierdzone informacje, nauczymy, jak sobie radzić i nie zwariować. Chcemy, aby konkretna i potwierdzona wiedza, przekazana w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób dała młodym rodzicom poczucie pewności, że robią wszystko prawidłowo, spokoju, że dzieci są przy nich bezpieczne. Każdy rodzic ma prawo wychowywać dziecko jak chce” – mówi Gianluca Migliorisi, Dyrektor Zarządzający Artsana Polska.

Nieoceniona wiedza specjalistów

Akademia Chicco to zaufane źródło eksperckiej wiedzy. Wśród ekspertów znaleźli się: Joanna Ibisz – certyfikowany lekarz Medycyny Stylu Życia, terapeuta medycyny chińskiej i medycyny funkcjonalnej, Klaudia Adamaszek – położna, Magdalena Bednarczyk – neurologopeda, certyfikowany doradca laktacyjny, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Wiedzą podzielą się także: Paweł Zawitkowski – fizjoterapeuta NDT-Bobath, specjalizujący się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Autor artykułów i publikacji na temat ruchowego i poznawczego rozwoju dziecka, w tym „Poradnika opieki i pielęgnacji małego dziecka", książki i filmu „Co nieco o rozwoju dziecka" oraz już trzech książek i filmów z serii „Mamo, Tato co Ty na to?". Dr n. med. Robert Brawura – Biskupski – Samaha specjalista w dziedzinie perinatologii oraz położnictwa i ginekologii. Posiada liczne polskie dyplomy i certyfikaty oraz, jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce najbardziej prestiżowy dyplom w dziedzinie medycyny płodowej – „Fetal Medicine Foundation Diploma in Fetal Medicine”. Jest pionierem fetoskopowych (mało inwazyjny, czyli niewymagających przecięcia mięśnia macicy) operacji rozszczepu kręgosłupa u dzieci w łonie matki, które zostały przeprowadzone w Polsce.

Akademia Chicco jest częścią nowej strategii Chicco „Live it. Love it”. Kampania, realizowana pod hasłem „Live it. Love it”, ma pokazywać, jak marka Chicco chce ułatwiać trudne początki przygody z maluszkiem i sprawić by rodzicielstwo stało się najpiękniejszą przygodą życia.

