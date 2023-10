Halloween już 31 października. Co to za święto i jak się je obchodzi?

Halloween to święto, które w Polsce kojarzy się z wycinaniem wzorów w dyniach do przedszkoli i szkół, a także z dziećmi proszącymi o cukierki. Za oceanem to jednak ogromny biznes – na dekoracje, kostiumy, słodycze i artykuły sezonowe w tym sezonie Amerykanie wydadzą 12 miliardów dolarów! U nas taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo ze względów kulturowych i religijnych święto to nie cieszy się tak dużą popularnością.

Co to jest Halloween?

Halloween nazywane jest świętem duchów. To święto kultury popularnej, w której w nocy 31 października odbywają się zabawy, parady i maskarady. Święto to stanowi przeciwwagę dla Wszystkich Świętych, melancholijnego dnia, w którym wspominamy bliskich zmarłych. W Halloween po ulicach chodzą przebierańcy, którzy domagają się słodkości. „Cukierek albo psikus!” – to hasło, które brzmi ze wszystkich stron.

Za oceanem Halloween osiąga potężne rozmiary. Każdy dom i niemal każda dzielnica przyozdobione są upiornymi dekoracjami. Na ulicach straszą czarownice i kościotrupy, a w czasie wieczornej przechadzki można natknąć się na zombie czy wampiry. W kawiarniach Amerykanie kupują halloweenowe latte z dynią, a przed wieczorem urządzają grille lub spotykają się w restauracjach, by celebrować to święto. Obchody Halloween mają charakter wyłącznie rozrywkowy, nie wiążą się też z dniem wolnym od pracy czy od nauki. Plasują się na drugim miejscu, tuż po Bożym Narodzeniu, w rankingu najbardziej komercyjnych świąt.

Halloween a Kościół

Halloween ma swoje korzenie w starożytnych celtyckich świętach, takich jak Samhain, które były obchodzone na przełomie października i listopada w celu uczczenia końca roku agrarnego i początku zimy. Wierzyło się wtedy, że w tym czasie granice między światem żywych a zmarłych są cieńsze, co pozwalało duchom przechodzić pomiędzy światami.

Z czasem, w miarę rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, wiele pogańskich tradycji zostało zaadaptowanych i zmienionych. W chrześcijaństwie 1 listopada obchodzone jest święto Wszystkich Świętych, a 2 listopada – Dzień Zaduszny. Oba te święta służą upamiętnieniu zmarłych. W wielu kulturach chrześcijańskich wieczór przed Wszystkimi Świętymi stał się czasem refleksji i modlitwy za zmarłych, co miało pewne pokrewieństwo z celtyckim Samhain.

Kościół Katolicki nie promuje obchodzenia Halloween w jego komercyjnej, amerykańskiej formie, zwłaszcza w odniesieniu do jego bardziej makabrycznych i strasznych aspektów. Niemniej jednak nie potępia też tego święta jako takiego. Wiele parafii katolickich organizuje "święte bale" lub inne alternatywne obchody, skupiając się na pozytywnych aspektach święta, takich jak wspólnota, rodzina i zabawa.

Niektóre konserwatywne kościoły chrześcijańskie mają bardziej krytyczne podejście do Halloween, uważając je za święto o pogańskich korzeniach, które nie powinno być obchodzone przez chrześcijan. Argumentują, że niektóre elementy święta, takie jak czarownice, demony i inne mroczne symbole, są sprzeczne z chrześcijańskimi wartościami.

Przysmaki na Halloween

Halloween to doskonały biznes także dla branży cukierniczej. W kawiarniach i piekarniach można kupić ciasteczka z dynią, ciastka korzenne, lizaki w kształcie nietoperzy, popcorn w kształcie mózgu i tak dalej. Oferta słodyczy jest bardzo szeroka, a regały w marketach wręcz uginają się od strasznych przekąsek.

Dla dzieci Halloween to ulubione święto. Mogą nie tylko objadać się słodkościami, ale też przebierać w kostiumy. Stroje wiedź, trolli, wampirów, duchów, kościotrupów czy zombie cieszą się ogromną popularnością, a w wielu domach przygotowania do skompletowania wybranego stroju trwają tygodniami.

10 symboli Halloween

Do najbardziej znanych symboli Halloween należą:

Wydrążone dynie: Dynie są wycinane w różne wzory, najczęściej twarzy i oświetlane od środka przy pomocy świeczki. Zwyczaj przygotowywania dyń wywodzi się od legendy o Jacku O'Lantern, który oszukał diabła i został ukarany wieczną tułaczką. Mógł mieć ze sobą tylko lampę w dłoni Czarownice i miotły: Czarownice stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Halloween. Często są przedstawiane na miotle z czarnym kocurem u boku. Duchy i zjawy: Duchy są często przedstawiane jako białe, ulotne postaci. Czarny kot: W wielu kulturach czarny kot był uważany za niefortunny symbol lub związany z czarownictwem. Kostuchy: Szkielety i kości ludzkie są często używane w dekoracjach i kostiumach Halloween. Pająki i pajączki: Pająki i ich sieci są popularnymi dekoracjami podczas Halloween. Wampiry, wilkołaki i potwory: Postacie te pochodzą z różnych mitów, legend i opowieści grozy. Krzyże odwrócone, trumny i nagrobki: Są to symbole związane ze śmiercią i zmarłymi. Cukierki: „Cukierek albo psikus” to tradycja, w której dzieci chodzą od drzwi do drzwi, prosząc o cukierki. Nietoperze: Nietoperze często kojarzy się z nocą, ciemnością i wampirami.

Ciekawostka na Halloween

W wielu regionach w Stanach Zjednoczonych na Halloween powstają tzw. „domy strachów”, w których ludzie mogą przeżyć dreszczyk emocji i zmierzyć się ze swoimi lękami. W niektórych miejscach mogą poczuć się jak bohaterowie słynnych horrorów.

