Pierwsza ofiara śmiertelna mrozów. 73-latek nie dotarł do sąsiada

73-letni mieszkaniec gminy Kruklanki ostatni raz był widziany przez swojego brata w piątek 5 stycznia, około południa. Dwa dni później brat mężczyzny znalazł go w pobliżu posesji, leżącego w śnieżnej zaspie.

Policjanci ustalili, że 73-latek wyszedł w piątek do sąsiada, ale nie dotarł do niego. Wcześniej miał spożywać alkohol. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon z wychłodzenia.

Siarczyste mrozy. Policja apeluje, by reagować na widok potrzebujących pomocy

Policjanci apelują, żeby reagować na widok osób nietrzeźwych lub nieporadnych oraz bezdomnych, które przebywają na mrozie. W kolejnych dniach niskie temperatury będą się utrzymywać. IMGW informuje, że w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę na wschodzie temperatura spadnie miejscami nawet do -23 stopni Celsjusza.

„Zgłaszajmy odpowiednim służbom miejsca ich przebywania. Klatki schodowe, domki letniskowe czy piwnice, nie są odpowiednim miejscem na przeczekanie zimy. Pamiętajmy, że osoby będące pod wpływem alkoholu szybciej tracą ciepło i mogą zamarznąć” – napisali funkcjonariusze.

Zwracają uwagę także na osoby starsze i schorowane. „Bardzo niska temperatura i trudne warunki pogodowe, mogą okazać się dla nich barierą nie do pokonania. Warto upewnić się, czy nie potrzebują oni pomocy w codziennych czynnościach, takich jak chociażby zakupy. O takiej sytuacji sąsiada czy znajomego możemy również powiadomić właściwy ośrodek pomocy społecznej” – czytamy. Wystarczy jeden telefon alarmowy, żeby służby przyjechały na miejsce.

W nocy z soboty na niedziele oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w wiacie śmietnikowej na jednym z osiedli w mieście. Na miejsce przyjechał policyjny patrol, który zastał tam bezdomnego 63-latka. Z uwagi na bardzo niską temperaturę mężczyzna został przewieziony do schroniska dla bezdomnych, gdzie w cieple spędził noc. Policjanci z Olsztyna interweniowali także w sprawie bezdomnego, który nie chciał opuścić autobusu. Mężczyzna miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. Został przewieziony do izby wytrzeźwień.

