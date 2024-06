Słonie nadają sobie imiona. Przełomowe wyniki badań

Dotychczas zoolodzy wyszczególnili jedynie dwa gatunki zwierząt, które zwracają się do siebie „po imieniu”. Mowa o delfinach butlonosych i ptakach z gatunku konurów pomarańczowoczelnych. Używają dźwięków naśladujących głos osobnika, przez którego zostały zawołane.

CNN poinformował o tym, że wyniki nowego badania opublikowano w magazynie „Nature Ecology and Evolution”. Teraz okazało się, że taką komunikację stosują także słonie. Zwierzęta te uczą się, rozpoznają i wykorzystują zindywidualizowane zawołania przypominające ludzkie imiona, aby zwrócić się do innych przedstawicieli swojego gatunku.

Obserwacje objęły samice słoni afrykańskich i ich potomstwo zamieszkujące na terenie Parku Narodowego Amboseli w Kenii Południowej, a także dwa rezerwaty – Samburu i Buffalo Springs. Ich wzajemne pomruki zarejestrowano i zbadano w latach 1986-2022.

Jak się okazało, badacze rozróżnili niemal 500 interakcji między słoniami, gdzie 101 słoni było nadawcą wiadomości, z kolei 117 jej odbiorcą. Słoń, do którego zwracał się inny słoń, rozróżniał komunikat i potrafił określić, że zawołanie było skierowane do niego. Jednocześnie nie zwracał uwagi na zawołania kierowane do innych zwierząt.

Dudnienie, chrząknięcia i pomruki

Najpopularniejszym rodzajem zawołania słonia jest dudnienie, które można podzielić na trzy podkategorie. Tak zwane dudnienia kontaktowe służą do przywoływania innego słonia, który znajduje się daleko lub poza zasięgiem wzroku.

Pomruki powitalne są używane, gdy inny słoń znajduje się w zasięgu dotyku.

Z badania wynika, że dorastająca lub dorosła samica używa chrząknięć w stronę młodego słonia, którym się opiekuje.

Słonie wymyślają dowolne nazwy. To ewolucja języka?

Michael Pardo, biolog pracujący na Uniwersytecie Stanu Kolorado, będący jednocześnie autorem publikacji stwiedził, że „struktura akustyczna rozmów różniła się w zależności od tego, kto był odbiorcą komunikatu”. To według niego potwierdzenie tezy, „że słonie mogą wymyślać dla siebie dowolne nazwy”.

Jednocześnie George Wittemyer, który uczestniczył w prowadzeniu badań podkreślił, że „słonie mają zdolność do abstrakcyjnego myślenia”.

Naukowcy zwracają uwagę na to, że skoro ludzie, delfiny i słonie zwracają się do osobników swojego gatunku dźwiękami w rodzaju imienia, „potrzeba nadawania imion innym osobnikom mogła mieć coś wspólnego z ewolucją języka”.

Czytaj też:

Ogromne zagrożenie dla słoni i małp. Nowe badania nie pozostawiają wątpliwościCzytaj też:

Niebezpieczna sytuacja w parku safari. Żyrafa wyjęła dziecko z auta