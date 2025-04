Spięcie polityków PiS i KO w TVN24. „Pan się trochę po chamsku zachowuje”

Rafał Trzaskowski zgodził się na debatę, czego domagał się Karol Nawrocki. Na razie sztaby nie doszły jednak do porozumienia w tej sprawie. Nad tym, czy uda się dogadać, zastanawiali się w programie „Tak jest” w TVN24 Krzysztof Kwiatkowski z KO i Waldemar Buda z PiS. Senator Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że w debacie nie może dochodzić do sytuacji, jak kiedy Danuta Holecka „pytała” Andrzeja Dudę „co jeszcze można zrobić, aby wygrał wybory”.

Kwiatkowski sugerował, że pięć lat temu w Końskich ubiegający się o reelekcję prezydent miał przygotowane pytania za sprawą Jacka Kurskiego. Polityk wbił także szpilę w Nawrockiego sugerując, że kandydat na głowę państwa nie może „nie mieć poglądów w danej sprawie”. Podsumował, że debata z udziałem dwóch kandydatów z najwyższym poparciem jest „uczciwym zderzeniem racji poglądów”.

Co z debatą Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego?

Buda zarzucił Trzaskowskiemu, że już raz „stchórzył i być może teraz ktoś go zmusił”. Zdaniem europosła PiS na debacie powinno być jednak więcej kandydatów. Buda zastanawiał się także, dlaczego część stacji została wykluczona. Prowadząca program zauważyła, że Nawrocki też chciał debatować tylko z włodarzem Warszawy. Dodała, że to sztaby muszą się porozumieć na temat tego, które telewizje pokażą debatę.

– Zobaczycie państwo za dwa, trzy dni, co się okaże, że podstawowym warunkiem Rafała Trzaskowskiego będzie to, żeby Republika w tym nie uczestniczyła, przecież już to wiemy – mówił Buda. Kwiatkowski wypomniał z kolei Dudzie, że ten pięć lat temu nie pojawił się na jednej z debat stacji komercyjnych. Polityk PiS przekonywał w międzyczasie, że dziś to Trzaskowski próbuje organizować debatę, a nie telewizje. Senator KO zaznaczył, że nie przerywał swojemu rozmówcy.

Awantura między politykami PiS i KO w TVN24. „Jest pan dzisiaj nadmiernie nadpobudliwy”

– Szanowni państwo, panie pośle, jest pan dzisiaj nadmiernie nadpobudliwy – stwierdził w pewnym momencie Kwiatkowski. – Poważnie? To pan mnie nie zna. Jestem nadwyraz spokojny dzisiaj – zapewniał Buda. Polityk Koalicji Obywatelskiej nie zgodził się z tym wyliczając, że przerwano mu po raz czwarty w jednym zdaniu. Kwiatkowski zdążył jedynie powiedzieć, że debatę będą organizować trzy telewizje, ale europoseł PiS domagał się czwartej.

– Wie pan co? Mam nieodparte wrażenie, powiedziałbym tak trochę brutalnie, że pan się trochę po chamsku zachowuje – powiedział senator KO. Buda domagał się jednak odpowiedzi i politycy zignorowali dziennikarkę. – Ale ja prowadzę ten program. Halo, panowie, bo nasi widzowie kompletnie nic nie słyszą – podkreśliła Agata Adamek.

Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Buda starli się w TVN24. Musiała interweniować dziennikarka

– Ja deklaruję jedną rzecz, żeby pan poseł nie czuł się osamotniony. Będę dokładnie tak samo wchodził mu w zdanie, jak on wchodzi mnie, to wtedy zrozumie, jak się dyskomfortowo wypowiada – zapowiedział Kwiatkowski. – Nie – rzuciła dziennikarka. Po chwili Buda po raz piąty przerwał politykowi KO. – To jest interakcja, rozmowa, nie pana monolog – tłumaczył się europoseł PiS. – Jak wszyscy mówią jednocześnie, to to nie jest dialog – zauważyła Adamek.

Kwiatkowski zarzucił Budzie kłamstwo ws. Republiki i zapewniał, że Nawrocki pewnie nie pojawi się w Końskich. Przy wypowiedzi europosła PiS senator KO zgodnie z zapowiedzią mu przerywał. Po chwili Kwiatkowski znowu przerwał Budzie, a ten zamilkł. – Ooo, widzę, że pan Waldemar Buda jest zaskoczony, że ktoś mu przerwa – rzucił polityk KO. Dalsza część dyskusji wyglądała podobnie. – Myślałem, że pan jest poważnym człowiekiem – skomentował Kwiatkowski po kolejnej wcince.

Czytaj też:

Awantura w „Kropce nad i”. Olejnik: To żerowanie na UkraińcachCzytaj też:

Prawicowy dziennikarz ostro o intencjach TV Republika i jej szefa. „Pchają obóz ku szaleństwu”