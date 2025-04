Ministrant i organista aresztowani. Szokujące, co zrobili z obrazem JP II

Policja zatrzymała w poniedziałek 7 kwietnia Artura Z. To ceniony onkolog, a także lektor i ministrant. Służy do mszy, czyta Pismo Święte. Dodatkowo jego brat jest proboszczem. Prokuratura zarzuciła 47-latkowi wykorzystanie seksualne 14-letniego chłopca – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Do stosunków płciowych miało dochodzić w różnych miejscach w 2013 r. Pokrzywdzony jest dziś dorosłym mężczyzną. Służby powiadomił o sprawie pół roku temu.

Policjanci mieli już wówczas na radarze Artura Z. Lekarz miał molestować nawet kilkunastu chłopców. – Pokrzywdzony złożył zawiadomienie, gdy od kogoś dowiedział się, że to samo, co z nim, lekarz robi teraz z innymi chłopcami. Chciał to powstrzymać – powiedziała osoba znająca kulisy śledztwa. Molestowany w dzieciństwie mężczyzna złożył zeznania w sądzie, które psycholog uznał za wiarygodne. Onkolog nie przyznał się do winy i złożył zeznania.

Ministrant i organista aresztowani. Wykorzystywali seksualnie małoletnich

Pokrzywdzony ujawnił, że był również molestowany przez organistę Krzysztofa A. Miało się to dziać w latach 2011-2012. Organista miał współżyć z małoletnimi w czasie mszy świętych. Do stosunków płciowych dochodziło w części kościoła nazywanej chórem, gdzie są organy. Wierni nie mieli tam wstępu. Krzysztof A. został zatrzymany tego samego dnia co Artur Z. Organista przyznał się do obcowania z dwoma małoletnimi. Obszerne i szczegółowe zeznania składał dwa dni.

Krzysztof A. potwierdził m.in., że „w czasie stosunków płciowych w kościele ejakulował na obraz z wizerunkiem Jana Pawła II”. Obraz został zabezpieczony, a specjaliści będą na nim szukać nasienia. Jeśli znajdą DNA, to będzie to kolejny dowód potwierdzający ustalenia prokuratury. Decyzją sądu lekarz i organista zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące.

Czytaj też:

Mistrz świata oskarżony o molestowanie dzieci. Szokujące doniesieniaCzytaj też:

Wstrząsający atak na 14-latkę. Nowe fakty z prokuratury ws. sprawcy napaści seksualnej