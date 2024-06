Sąd podjął decyzję ws. „żuromińskiego ducha”. Mężczyzna ma zarzuty ws. handlu fentanylem

We wtorek policja poinformowała o zatrzymaniach w związku z nielegalnym handlem fentanylem w Polsce. Wśród zatrzymanych był 55-letni Jarosław D., nazywany „żuromińskim duchem”. To właśnie w Żurominie w ostatnich miesiącach doszło do serii zgonów młodych ludzi, którą łączy się z nielegalnym handlem fentanylem.

„Duch z Żuromina”

W trakcie akcji na terenie Mazowsza zatrzymano Jarosław D., 36-latkę – w Żurominie, 52-latka – w Puławach, a także 53-latkę – na terenie powiatu hrubieszowskiego. W jednym z lokali należącym do 53-latki znaleziono ponad 330 plastrów z fentanylem. Według szacunków tak znaczna ilość narkotyku, która się w nich znajdowała, spokojnie wystarczyłaby, by odurzyć ponad 4,5 tysiąca osób.



W środę poinformowano, że „duchowi” oraz 53-latce z powiatu hrubieszowskiego przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

– W przypadku 55-latka, Jarosława D., chodzi o zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i odpłatnego udzielania ich w latach 2014 – 2024, a także uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Z kolei w przypadku 53-latki to wyłącznie zarzut udzielania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, znacznej ilości środków odurzających. Mówimy tu o plastrach zawierających fentanyl – powiedział PAP szef Prokuratury Rejonowej w Mławie Marcin Bagiński.

Sąd podjął decyzję ws. aresztu

W środę wieczorem sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla Jarosława D. Informację potwierdził PAP prokurator Bagiński.

– Sąd podzielił w pełni, w całości, argumentację zawartą w naszym wniosku o tymczasowe aresztowanie Jarosława D. – podkreślił szef Prokuratury Rejonowej w Mławie.

W przypadku 53-latki nie zdecydowano się na areszt, a wolnościowy środek zapobiegawczy ze względu na skrajnie zły stan zdrowia. W przypadku kolejnych podejrzanych sąd ma podjąć decyzję o tymczasowym aresztowaniu w czwartek.

