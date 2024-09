Trudny QUIZ ortograficzny na jesienny wieczór. Najlepsi zdobędą 7/10!

Chociaż aura za oknem nadal jest słoneczna w wielu regionach Polski, w powietrzu wyraźnie czuć już jesień. Aby nieco osłodzić sobie ten gorzki czas, przygotowaliśmy dla was mały sprawdzian wiedzy. Tym razem będzie to trudny quiz ortograficzny, w którym każde słowo rozpoczyna się na literkę „K”.

Wasze zadanie jest bardzo proste: musicie odpowiedzieć na dziesięć pytań. W większości pytań do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Oznacza to, że szansa zdobycia punktu jest naprawdę bardzo duża, bo wynosi aż 50 proc. Niech to was jednak nie zmyli! Ostrzegamy, że uzyskanie kompletu punktów to wcale nie jest taka banalna sprawa. Przy niektórych pytaniach nawet prawdziwi eksperci w zakresie języka polskiego, dla których zasady ortografii są banalne, będą musieli trochę pogłówkować!