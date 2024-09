Pierwszy raz od 2016 roku na Islandię zawitał niedźwiedź polarny. Został zastrzelony

To miejscowe służby podjęły trudną decyzję o zakończeniu żywota zwierzęcia. Został zastrzelony w północno-zachodniej Islandii.

Jak podaje amerykańska stacja CNN, stało się tak dlatego, że niedźwiedź zbyt mocno zbliżył się do domu jednej ze starszych kobiet i zaczął tam grzebać w śmieciach. Zagrażał jej bezpieczeństwu.

Islandia. Niedźwiedź polarny ostatni raz pojawił się tam w 2016 roku

Ursus maritimus na Islandii to niezwykle rzadki widok. Nic więc dziwnego, że jego zdjęcia zdobyły szybko ogromną popularność w internecie. Zauważono go u wybrzeży, a potem także w pobliżu jednego z domów na terenie niewielkiej wioski.

20 września poinformowano jednak, że pozbawiono go życia – w czwartek, w godzinach popołudniowych. Zanim jednak służby chwyciły za broń, skontaktowały się z Agencją Ochrony Środowiska. Decyzja o jego zastrzeleniu nie zapadła więc od razu. Organ jednak nie wyraził zgody na przeniesienie zwierzęcia – informuje amerykańska The Associated Press, powołując się na informacje służb.

Funkcjonariusze zapewniają, że w tym przypadku zdecydowanie nie wykonywali swoich działań z przyjemnością. Niedźwiedź krążył jednak w pobliżu domu letniskowego, gdzie znajdowała się starsza kobieta. Ta w pewnym momencie weszła ze strachu na wyższe piętro budynku i zatarasowała drzwi. W tym czasie zwierzę grzebało w jej śmieciach, zapewne szukając pożywienia.

Czy jednak rzeczywiście ssak stanowił zagrożenie? Cable News Network podaje, że ataki na ludzi to raczej rzadkość, ale w latach 1870-2014 opisano 73 takie sytuacje (m.in. w Kanadzie czy Rosji), z czego 20 z nich skończyło się śmiercią zaatakowanych ludzi. Warto jednak zaznaczyć, że niedźwiedzie raniły też aż 15 osób w ciągu zaledwie pięciu ostatnich lat.

Niedźwiedź polarny ważący tonę?



Ursus maritimus żyją od 15 do 18 lat (choć istnieją osobniki, które przetrwały lat 40). Jedzą głównie foki, a także ptaki, gryzonie czy młode morsy. Gdyby były w stanie, z pewnością jadłyby także renifery, które jednak z powodzeniem uciekają niedźwiedziom polarnym. Ursusy spotkać można na lodach Morza Arktycznego.

Samce potrafią osiągnąć wagę nawet 700 kilogramów (choć znane są przypadki, gdy zastrzelony niedźwiedź ważył ponad tonę). Długość ich ciała potrafi przekroczyć 2,5 metra. Mają bardzo ostre pazury i potrafią pływać z prędkością 10 kilometrów na godzinę.

Czytaj też:

Wrzucili do oceanu stare wagony metra. Efekt zachwycił biologów

Czytaj też:

Popularny ser skażony groźną bakterią. Sprawdź, czy masz go w domu