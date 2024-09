QUIZ językowy na dobry koniec weekendu. Łatwo nie będzie!

Jak to zwykle bywa, weekend minął naprawdę szybko. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy przygotowania do nowego tygodnia pracy lub nauki, mamy dla was coś specjalnego. Przygotowaliśmy kolejną odsłonę naszego wyjątkowo trudnego QUIZU językowego. Wiedza ortograficzna będzie niezbędna do jego rozwiązania.

Zadanie jest bardzo proste. QUIZ składa się z 10 pytań. W większości przypadków do wyboru jest jedna z dwóch możliwych odpowiedzi, jednak zdarzają się też trzy lub cztery opcje. Dobraliśmy słowa w taki sposób, aby nie było zbyt łatwo. Tym samym, jeśli uda wam się zdobyć komplet punktów, śmiało możecie nazwać się mistrzami ortografii!