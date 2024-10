Naukowcy odkryli tajemnicze i bardzo cenne artefakty. „Smoki o świńskich głowach”

Na terenie Mongolii Wewnętrznej w Chinach, w miejscowości Yuanbaoshan, odkryto trzy artefakty, datowane na epokę kamienia łupanego – podaje redakcja brytyjskiej gazety „The Independent”. Szczególną uwagę badaczy przykuły trzy jadeitowe smoki.

Ważne odkrycie na terenie Chin

Jeden z nich, wielkości jabłka, o kolorze szmaragdu, to największe takie znalezisko, na jakie badacze natrafili w północnych Chinach – informuje agencja Xinhua.

Przedmioty te badacze wiążą z chińską kulturą neolityczną Hongshan. W starożytności wytwarzano tam – głównie w kontekście rytuałów pogrzebowych – specjalne wytwory. Sun Jinsong, dyrektor Inner Mongolia Institute of Inner Mongolia Institute of Cultural Relics and Archaeology, w rozmowie, z Archaeology News wskazał, że „różnorodność odkrytych artefaktów wypełnia ważne luki w naszym rozumieniu tej starożytnej cywilizacji jadeitu”.

Najnowsze odkrycia pomogły postawić hipotezę naukowcom, że to właśnie „kultura Hongshan wywarła wpływ na rozwój wczesnych Chin” – wskazuje brytyjski dziennik.

Masowe skupisko starożytnych grobów

W Chinach co i rusz dokonywane są niesamowite odkrycia. Jednym z nich było masowe skupisko starożytnych grobów, które odnaleziono na terenie zoo w Kantonie w prowincji Guangdong. Jak się okazało, najstarsze cztery grobowce pochodzą z okresu dynastii Han, która przypadała w latach między 206 przed naszą erą a 220 n.e.

A inne datowane są na czasy Republiki Chińskiej, a więc lata 1912-1949 n.e., oraz wczesnej Chińskiej Republiki Ludowej. – Odkrycie tych dwóch grobowców ma ogromne znaczenie dla badań nad kształtami pochówków, etapami i zwyczajami pogrzebowymi w okresie Sześciu Dynastii (222-589) w Kantonie, a także dla badań nad technologią budowlaną w architekturze dynastii Jin i Południowej – wskazał Cheng Hao, który zajmuje się wykopaliskami w wykopaliskami Miejskim Instytucoe Dziedzictwa Kulturowego i Archeologii w Kantonie, cytowany przez chiński tygodnik „Global Times”.

