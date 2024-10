Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Odpadniesz już na 6. pytaniu!

Pogoda z oknem nas nie rozpieszcza. Zimno a w wielu momentach także opady deszczu i silny wiatr sprawiają, że ochota na wychodzenie z domu znacząco spada. Na poprawę humoru mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Oto najnowsza odsłona naszego wyjątkowo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej. Tym razem postawiliśmy na 10 pytań z różnych dziedzin m.in. polityki, geografii oraz sportu.

W każdym pytaniu do wyboru macie do wybory tylko dwie możliwe odpowiedzi. Tym samym wasze zadanie jest bardzo proste – musicie zdecydować, czy podane przez nas zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Przy rozwiązywaniu quizu z pewnością przyda się spora wiedza, bo pytania nie należą do łatwych. To jak, podejmiecie wyzwanie i przekonacie się, czy komplet punktów jest w waszym zasięgu?