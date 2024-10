Przyznała księdzu, że „uwielbia halloween”. „Dostałam jedynkę”

Dzieci uwielbiają halloween – święto najbardziej popularne w Stanach Zjednoczonych, które przypada na 31 października. Tego dnia nie tylko młodzi ludzie, ale nawet wielu dorosłych niejednokrotnie organizuje imprezy, na których pojawiają się poprzebierani w stroje: duchów, demonów, wampirów czy czarownic. To rodzaj niewinnej zabawy, która przez wielu księży uznawana jest jednak za rodzaj „duchowego zagrożenia”. Jedni traktują sprawę bardzo poważnie – przestrzegają, że osoby, które uczestniczą w halloween, mogą zostać opętane (zniewolone przez upadłego anioła). A inni przedstawiciele duchowieństwa? Są zdania, że – o ile ktoś bierze udział w święcie jedynie „dla zabawy”, ale „nie wyznaje innych bogów” – to nie powinien czuć się zagrożony.

Pozostaje pytanie, jaki stosunek do zachodniego zwyczaju miał ksiądz, który nagrodził „jedynką” pewną dziewczynkę za to, że „lubi halloween”.

„Dostałam pałę”

A wszystko zaczęło się od kartkówki, którą całej klasie zrobił ksiądz. Użytkowniczka X w swoim wpisie nie poinformowała ani o tym, w jakiej placówce doszło do zdarzenia, ani w którym roku. Nie jest to jednak najistotniejsze.

Internautka wskazała, że podczas kartkówki uczniowie otrzymali jedno zadanie: mieli odpowiedzieć, „dlaczego nie powinni obchodzić halloween?” – duchowny oczekiwał z pewnością, że dzieci udzielą odpowiedzi zgodnejz tezą zawartą w pytaniu. Klaudia – bo tak ma na imię młoda kobieta – ani myślała jednak odpowiedzieć według życzenia księdza. Postanowiła być szczera – wobec siebie i przedstawiciela Kościoła katolickiego.

Jak można wywnioskować z jej wpisu, napisała, że „uwielbiała halloween” jako dziecko – wyczekiwała 31 października „cały rok”. „Co innego miałam mu napisać?” – zastanawia się na X. „I dostałam jedynkę” – przyznaje, co bardzo dziwi, bo za szczerość powinna zostać nagrodzona, a nie ukarana.

Czechy. Duchowny zniszczył dynie. „Satanistyczne święto”

Choć wielu księży podchodzi do zwyczaju racjonalnie i nie potępia go, to jednak część duchowieństwa jest wobec halloween bardzo surowa. Przykładem może być ks. Jaromir Smektal, który we wsi Kurdejov w Czechach zniszczył dynie przygotowane na lokalną imprezę o nazwie Parada Dyni i Latarni w 2023 roku.

W piśmie, które wysłał do burmistrza i mieszkańców tłumaczył, że „wychodząc z plebanii zobaczył w pobliżu kościoła symbole satanistycznego święta halloween” i jako „opiekun dziecięcych dusz miał obowiązek postąpić zgodnie ze swoją wiarą” – jak opisywała stacja British Broadcasting Corporation.

