Papież wygłosił słowa do Polaków. Mówił o ks. Popiełuszce

W Rzymie, na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, odbyła się konferencja, poświęcona błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce (z okazji 40. rocznicy jego męczeństwa) – podaje katolicki portal Vatican News. Papież, w związku z tym wydarzeniem, zwrócił się do Polaków.

Papież o ks. Popiełuszce: Uczył, jak zło dobrem zwyciężać

Franciszek pozdrowił Polaków. „Niech ten błogosławiony [ks. Popiełuszko – red.], który uczył, jak zło dobrem zwyciężać, wspiera was w budowaniu jedności w duchu prawdy i poszanowania godności osoby ludzkiej” – powiedział do zgromadzonych. Następnie „pobłogosławił z serca” wiernych.

Interia podaje, że współorganizatorem naukowej konferencji był oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Tragiczna śmierć ks. Popiełuszki

Ks. Popiełuszko był kapelanem „Solidarności”. To właśnie jego walczący o wolność i sprzeciwiający się komunizmowi Polacy, kojarzyli najbardziej ze wszystkich duchownych. Przewodniczył on mszom za ojczyznę, które przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oceniane były bardzo negatywnie. Jego osoba uznawana była za przeciwnika nie do pokonania, natomiast kazania – wygłaszane w kościele świętego Stanisława Kostki – były niezwykle problematyczne, bo dodawały nadziei, otuchy i odwagi tysiącom wiernych, którzy ich słuchali.

19 października 1984 roku ks. Popiełuszkę porwano, gdy powracał z nabożeństwa w Bydgoszczy. Został wyciągnięty z samochodu i skrępowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Zanim umarł, przeszedł niewyobrażalne męki (bito go i torturowano). Jego ciało odnaleziono dopiero 30 października. Zanim to się stało, ludzie z całej Polski z całego serca liczyli na jego powrót, gorąco modląc się zresztą w tej intencji. Został pochowany 3 listopada – w uroczystości (prawdopodobnie) wzięło około 600 tys. obywateli.

