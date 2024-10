Duchowny, bohater głośnej sprawy z Sosnowca, fascynował się demonologią. Pisał o „złych księżach”

Kilka miesięcy temu wszystkie media rozpisywały się o kontrowersyjnej sprawie 43-letniego księdza rezydenta z Sosnowca. Duchowny do swojego mieszkania zaprosił 21-latka, w którym obaj przebywali przez całą noc. Nad ranem, zaniepokojony stanem zdrowia swojego gościa, wezwał pogotowie. Jak ustalili ratownicy, młody mężczyzna był martwy. Tego dnia w mieszkaniu służby odnalazły ponadto narkotyki. Niebawem Zbigniew Pawlik z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ informował opinię publiczną, że śledczy przestawili 43-letniemu duchownemu prokuratorski zarzut. Dotyczył on naruszenia przepisów karnych o przeciwdziałaniu narkomanii. „Fakt” podaje, że śledczy czekają teraz na opinię biegłego, choć nie wiadomo, czego ta ma konkretnie dotyczyć. Od niej zależeć ma, czy ksiądz usłyszy kolejne zarzuty.

Okazuje się, że 43-latek był zainteresowany wąską dziedziną teologii – demonologią. Na łamach jednej z prac, do której dotarła redakcja „Faktu”, ksiądz badał genezę zła.

43-letni ksiądz rozpisywał się o „złych kapłanach”

Mężczyzna, powołując się na nauki 64. papieża Grzegorza Wielkiego (reformator i jeden z czterech doktorów Kościoła, którzy mieli niebagatelny wpływ na rozwój wyznania katolickiego), opisuje, że „szatan to ojciec kłamstwa”, natomiast „diabeł występuje jako podżegacz do grzechu”. W ocenie 43-latka, w odwołaniu do tego, o czym nauczał jeden z największych papieży, działa on „podstępnie, ale bardzo inteligentnie”. Ma „za wszelką cenę starać się doprowadzić człowieka do zatracenia”. Wykorzystuje do tego celu „pokusę”. Ma „atakować to, co jest bliskie ludzkiemu ciału”. Szatan ma też „wyniszczać psychicznie i duchowo”, jak również „działać na ludzkie ciało”. Ze szczegółami duchowny opisuje, jakie objawy można zaobserwować u człowieka opętanego.

Wspomina również o „złych kapłanach”. Zdaniem 43-latka są oni „przyczyną grzechów oraz publicznego zgorszenia innych ludzi”. Praca księdza otrzymała imprimatur od biskupa sosnowieckiego. Była recenzowana przez księdza profesora i dwóch duchownych doktorów habilitowanych.

Czytaj też:

Miał zabić diakona. 40-letni ksiądz zostawił po sobie tajemnicze notatkiCzytaj też:

Skandal obyczajowy z udziałem księdza. Prymas Polski postawił sprawę jasno