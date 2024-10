Nieproszeni lokatorzy w łazience. Mało znany patent, jak sobie z tym poradzić

Rybiki cukrowe to niewielkie owady, które mierzą około centymetra długości i mają łezkowaty kształt. Z powodu swego koloru czasem nazywane są srebrzykami, ale niektóre z nich wydać się niemal czarne. To pospolite owady, które goszczą w wielu mieszkaniach, a przede wszystkim łazienkach. Wszystko przez to, że rybiki lubią wilgoć i ciepło. Rybiki nie są groźne dla człowieka, ale ich obecność powoduje dyskomfort podczas korzystania z łazienki.

Owady mogą przeżyć bez jedzenia nawet rok, ale z nieproszonymi gośćmi można sobie łatwo poradzić i to niewielkim kosztem. Wystarczy kupić kulki naftalinowe, które można w internecie kupić od 1,5 do pięciu złotych. Kulki naftalinowe należy rozłożyć w miejscach, gdzie najczęściej pojawiają się rybiki. Ich zapach skutecznie odstraszy niechciane owady, a dodatkowo będzie utrzymywał się przez kilka miesięcy.

Rybiki w łazience i innych pomieszczeniach. Jak się ich pozbyć?

Rybikom przeszkadzają również inne zapachy – aromat cytryny, pomarańczy i lawendy. Można używać też świec zapachowych, czy olejków eterycznych, Są również inne, domowe sposoby na nieproszonych lokatorów. Robaki nie lubią zimna i najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, dlatego można zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu do 15-16 stopni Celsjusza. Aby uniknąć wilgoci w łazience należy często wietrzyć łazienkę.

Jeśli w pomieszczeniu nie ma okna, a wilgoć jest niewielka można postawić np. na pochłaniacz wilgoci lub użyć suszarki do włosów na zawilgocone miejsce. Jeśli jest to możliwe warto nie suszyć również prania w łazience. Rybiki lubią również ciemność, wiec gdy jest taka opcja można bardziej doświetlić pomieszczenie. Jako naturalny wróg rybików wymieniany jest także kot.

Czytaj też:

Akrylowa czy lateksowa? Którą farbę wybrać do łazienki, a którą pomalować sufit?Czytaj też:

Trzy pomysły na łazienkę od fińskiej projektantki. A do tego sauna!