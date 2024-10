NieDajSięWymazać – ruszyła kampania społeczna przeciw uzależnieniom

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski zainicjował kampanię społeczną skierowaną do młodych osób, ale też ich rodziców i nauczycieli. Dane z ostatnich lat dotyczące złej kondycji psychicznej i napięć emocjonalnych wśród młodzieży są alarmujące. Równolegle towarzyszą im niepokojące dane dotyczące uzależnienia wśród młodych osób. W alkoholu, w narkotykach czy innych środkach psychoaktywnych młodzież bardzo często szuka rozwiązania swoich problemów. W obliczu tak niepokojących informacji konieczne jest nagłaśnianie skali problemu i podjęcie konkretnych działań na wielu polach. Jednym z nich jest edukacja, ale nie tylko młodzieży.

Apel do rodziców i nauczycieli

Sięganie po używki to pierwszy krok do rezygnacji z marzeń, to początek wymazywania siebie i swojej przyszłości. Naszym celem jest dotarcie do młodzieży, ale także zaangażowanie rodziców i nauczycieli. Należy mówić głośno i wyraźnie o tym, co się dzieje – o rosnącej presji, która spoczywa na młodych ludziach, o kryzysie zdrowia psychicznego, który jak cień towarzyszy coraz większej liczbie z nich, o łatwym dostępie do substancji psychoaktywnych i świecie, który wymaga od nich coraz więcej. Kampania „Nie daj się wymazać”, to apel do każdego z nas – rodzica, nauczyciela, mentora, przyjaciela. Zróbmy wszystko, by pomóc młodym ludziom, aby nie zagubili się w tej rzeczywistości – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Znani Polacy ambasadorami kampanii

Wojewoda Mazowiecki do współpracy przy kampanii zaprosił zaangażowane społecznie osoby, które mogą stać się dla młodzieży wzorami do naśladowania i których postawa i droga życiowa pokazują, że warto dokonywać dobrych wyborów. Jedną z głównych twarzy kampanii jest Martyna Wojciechowska, Prezeska Fundacji UNAWEZA, Inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY. W spocie promującym kampanię wystąpiły także osoby znane młodzieży – Karolina Witaszek, tiktokerka, którą na co dzień obserwuje 2 mln osób oraz Angelika Szymańska, lekarka i popularyzatorka zdrowia w mediach społecznościowych. Wśród zaangażowanych osób znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych terapeutów uzależnień Robert Rutkowski, który jest znany ze swojego bezpośredniego podejścia do kwestii uzależnień. A także popularna dziennikarka Agata Młynarska, dziennikarz Robert Feluś, wokalista Nick Sinckler oraz piłkarz Łukasz Gikiewicz.

Profilaktyki nigdy dość

Duże znaczenie w życiu młodego człowieka ma szkoła i edukacja, dlatego do udziału w kampanii zaproszono Mazowiecką Kurator Oświaty Wiolettę Krzyżanowską. Dzięki jej staraniom w szkołach w województwie mazowieckim zaplanowane zostały rozmowy na lekcjach wychowawczych z młodzieżą o uzależnieniach.

Profilaktyki nigdy dość. Mówienia o zagrożeniach, uświadamianiu młodzieży, jak ważne jest dokonywanie dobrych wyborów i, z kolei, jak te złe wybory mogą wpłynąć na ich zdrowie, a nawet życie. I nie ma w tym żadnej przesady. Z drugiej strony ważne jest, żeby zwiększać świadomość nauczycieli, podpowiadać kiedy i jak reagować, bo to oni, nauczyciele, gros czasu spędzają z młodzieżą. Ważne jest, by uwrażliwiać dorosłych na problemy przed jakimi młodzież dziś staje, aby w porę wspierać ich, gdy są pod presją, gdy stają przed trudnymi wyborami – powiedziała Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska.

Mimo tego, że problem nadużywania substancji psychoaktywnych jest znany od wielu lat to w ostatnim czasie przybrał on na sile. Jego skala jest na tyle poważa, że należy rozmawiać nie tylko z młodymi osobami, ale również z ich rodzicami i nauczycielami, którzy są w stanie szybko zareagować na zmianę zachowania młodego człowieka. Błyskawiczna reakcja, rozmowa, wyciągnięta pomocna dłoń mogą uratować komuś życie, dlatego tak ważna jest również edukacja rodziców. Podczas zebrań z rodzicami zostanie wyświetlony video-wywiad z terapeutą uzależnień Robertem Rutkowskim, który opowiada o uzależnieniach wśród młodych osób, dlaczego młodzież sięga po substancje psychoaktywne oraz na co rodzice powinni zwrócić uwagę w relacjach ze swoimi dziećmi.