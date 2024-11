Trudny QUIZ na deszczowy poranek. W 6. pytaniu czeka pułapka!

Listopad nie bez przyczyny jest nazywany najgorszym miesiącem w roku. Deszczowa aura, krótkie dni i brak słońca sprawiają, że nawet najwięksi optymiści mogą złapać pewien rodzaj jesiennej chandry. Na małą poprawę humoru mamy dla was kolejny z serii trudnych QUIZÓW z wiedzy ogólnej.

Przygotowaliśmy 10 rożnych pytań z dziedzin takich jak polityka, geografia czy rozrywka. W każdym pytaniu do wyboru są dwie możliwe odpowiedzi – prawda oraz fałsz. Do was należy wybór, czy dane zdanie odpowiada rzeczywistości, czy też nie. Ostrzegamy jednak, że pytania są naprawdę trudne i niejeden ekspert będzie miał spory problem, żeby zdobyć komplet punktów.