Kolęda 2024. Ile Polacy włożą do koperty? Zaskakujące wyniki sondażu

Kwestia ta pozostaje niejasna, ponieważ prawo kanoniczne nie narzuca żadnej konkretnej sumy jako datku za wizytę duszpasterza i pobłogosławienie domu. Niemniej w niektórych parafiach praktykuje się ustalanie sugerowanych kwot.

Zdania księży są podzielone

W całym kraju szeroko komentowano sytuację w niewielkiej parafii w podlaskiej miejscowości Narew, gdzie proboszcz przekazał wiernym konkretne wytyczne dotyczące składki kolędowej. Zgodnie z jego zaleceniami rodziny powinny włożyć do koperty 500 złotych, natomiast osoby samotne – 250 złotych. Proboszcz podkreślił jednak, że składki te są dobrowolne.

Inne podejście do tego zagadnienia prezentuje popularny na platformie TikTok ksiądz Adrian Chojnicki z Rybnika, który w swoich wypowiedziach zachęca do swobodnego i dobrowolnego podejścia do kwestii datków.

– Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje. Jeśli nie chce, to nie daje. Tak samo kolęda, czyli wizyta duszpasterska jest sprawą dobrowolną. Jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo. Kolęda jest po to, aby ksiądz mógł pomodlić się wspólnie z rodziną, aby oddać dom pod opiekę Pana Boga – mówi duchowny w mediach społecznościowych.

Ile Polacy wkładają do koperty?

Kwota, jaką należy przekazać księdzu podczas kolędy, wciąż budzi wątpliwości. Redakcja portalu Wirtualna Polska postanowiła zbadać ten temat. W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek badawczy Ariadna na zlecenie WP zapytano Polaków o ich plany dotyczące ofiary podczas wizyty duszpasterza oraz o to, czy w ogóle zamierzają przyjąć księdza w swoim domu.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, badanie wskazuje, że w tym roku księża nie mogą liczyć na wyjątkową hojność parafian. Najczęstsza odpowiedź respondentów dotyczyła kwoty 50 złotych – datek takiej wysokości zadeklarowało 28 procent badanych. Nieco większą sumę, lecz wciąż poniżej 100 złotych, planuje przekazać 25 procent respondentów. Z kolei 10 procent ankietowanych zadeklarowało, że zamierza włożyć do koperty 20 złotych. Z kolei 8 procent odpowiedziało, że nie planuje przekazać żadnej kwoty.

Jednak w badaniu odnotowano również osoby bardziej hojne. Sześć procent respondentów zadeklarowało, że przekaże księdzu od 100 do 200 złotych, natomiast 1 procent planuje złożyć ofiarę w wysokości do 500 złotych.

Badanie przeprowadzone przez ośrodek Ariadna pokazało również, że choć Polska jest krajem postrzeganym jako głęboko religijny, poziom praktyk religijnych nie jest aż tak wysoki, jak się powszechnie przypuszcza. Ponad połowa badanych – 57 procent – zadeklarowała, że planuje przyjąć księdza z wizytą duszpasterską w swoim domu. Oznacza to jednak, że aż 43 procent respondentów nie zamierza zapraszać duchownego ani uczestniczyć we wspomnianych praktykach.

