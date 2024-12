Gigantyczny pyton wił się zalaną ulicą. To nagranie wywołuje przerażenie

Monsunowe deszcze, które przeszły nad Malezją i południową Tajlandią, wywołały niszczycielskie powodzie. W ich wyniku co najmniej 33 tys. mieszkańców tajlandzkich prowincji Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat i Phatthalung było zmuszonych do ewakuacji.

Co więcej, tajlandzki Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof informuje o przynajmniej 25 ofiarach śmiertelnych, do których zgonów bezpośrednio doprowadziła powódź. Poważnie uszkodzone zostało ponad 300 tys. domów.

Nagranie z gigantycznym wężem podbija sieć

Cały internet opanowany został tysiącami chwytających za serce nagrań akcji ratowniczych i ewakuacyjnych. Jeden filmik zdobył jednak szczególną popularność i wbrew pozorom nie zalicza się do grupy tych „przyjemnych”.

Na viralowym nagraniu widać gigantycznego pytona siatkowego. Gatunek ten rosnąć może nawet do 10 metrów i ważyć ponad 100 kilogramów. Uwieczniony wąż dryfuje na wodzie powodziowej, a szczególną uwagę przykuwa jego wypchany brzuch. Rzekomo wypchanie wynika z tego, że gad zjadł wcześniej psa.

twitter

Film nakręcony został 1 grudnia w prowincji Pattani. Udostępniający go na portalu X profil AMAZINGNATURE podpisał nagranie: „Ten gigantyczny wąż, prawdopodobnie pyton siatkowy, został zauważony dryfujący w wodzie powodziowej w południowej Tajlandii”.

Internauci zwracają uwagę na brzuch

W ciągu półtorej doby video wyświetlono ponad dziesięć milionów razy. „Właśnie usunąłem odwiedzenie Tajlandii z mojej listy rzeczy do zrobienia” – pisze jeden z przerażonych nagraniem internautów. „Ten pyton siatkowy jest brzuchem do góry, co oznacza, że jest martwy lub w głębokim stresie. Biedactwo” – pisze inny.

Największą uwagę przykuwa jednak brzuch zwierzęcia. To właśnie wokół niego pojawia się multum komentarzy. „Ten wypukły brzuch ma przerażający ludzki kształt!” – spekulują internauci.

