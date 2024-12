Niesamowita determinacja humbaka. Pobił rekord „w celach prokreacji”

Humbak ropoczął długą podróż u wybrzeży Kolumbii – na wschodnim Oceanie Spokojnym a zakończył u wybrzeży Zanzibaru – na południowo-zachodnim Oceanie Indyjskim. Megaptera novaeangliae przepłynął taką odległość, wykazując się przy tym ogromną determinacją, by – zdaniem naukowców – znaleźć partnerkę do rozrodu – pisze angielski portal Live Science.

Rekordowa podróż humbaka. Przepłynął 3 oceany, by kopulować?

Wieloryb pokonał tak olbrzymią odległość, korzystając z prądów w Oceanie Południowym – mówi współautor badania (opublikowanego na łamach „Royal Society Open Science” – recenzowanego czasopisma naukowego) doktor Ted Cheeseman z australijskiej państwowej uczelni wyższej, Uniwersytetu Krzyża Południa. Dyrektor Happywhale (baza zdjęć z wielorybami, mająca na celu identyfikację wielorybów w celach naukowych) dodaje, że w międzyczasie humbak natknął się prawdopodobnie na populacje ssaków swojego gatunku na Ocenia Atlantyckim.

Ile konkretnie kilometrów pokonał długopłetwiec oceaniczny? 13 046 – co oznacza, że ustanowił pod tym względem nowy rekord. Jak się okazuje, migracje humbaków są znacznie bardziej elastycznie, niż wcześniej uważano. Najczęściej podążają one nieco krótszymi, stałymi trasami – między zimnymi wodami a tropikalnymi obszarami rozrodowymi. Jego wyczyn został potwierdzony dzięki fotografiom z lat 2013-2022, które umieszczono w bazie Happywhale.

Trasa pokonana przez ssaka może być cenną informacją. Wpływ na tak daleką podróż humbaka mogły mieć zmiany środowiskowe, klimatyczne, a także wzrost konkurencji pomiędzy samcami tego gatunku.

Humbak rocznie pokonuje nawet 25 tys. km

Humbaki to niesamowite zwierzęta, które robią ogromne wrażenie na ludziach. Mogą one osiągnąć około 18 metrów długości, a także ważyć do 36 ton metrycznych. Długopłetwowce oceaniczne – gatunek ssaka z rodziny płetwalowatych – zamieszkują praktycznie wszystkie morza i oceany na Ziemi – z pominięciem skrajnych obszarów arktycznych. Żywią się zwykle małymi rybami, a także szczętkami (Euphausiacea), czyli morskimi rzędowcami. Są blisko spokrewnione między innymi z płetwalami szarymi (Eschrichtius robustus).

W sieci aż roi się od materiałów wideo zaskoczonych i podekscytowanych internautów, którzy na własne oczy widzieli humbaki. Te potrafią wyskoczyć bowiem wysoko ponad wodę, co robi wrażenie, biorąc pod uwagę ich wielkość i masę. Walenie te wydają niskie dźwięki, trwające nawet pół godziny, które prawdopodobnie wydobywają w celach godowych lub po to, by porozumiewać się na otwarym oceanie (ich odgłosy mogą być zasłyszane nawet w promieniu setek kilometrów).

Długość penisa humbaka wynosi nawet trzy metry długośći, ale jest on przez większość czasu schowany wewnątrz ich ciała, w dolnej części brzucha. Wysuwa się tylko na chwilę, przed kopulacją. Warto dodać, że po zapłodnieniu samicy jej ciąża trwa około 11,5 miesiąca.

Zaskaujące. Ssak przepłynął trzy oceany w celach seksualnych?

Długopłetwiec oceaniczny jest w stanie pokonać rocznie nawet 25 tys. km. Ten konkretny „samiec humbaka, który przepłynął trzy oceany w celach seksualnych” – jak pisze redakcja LS – osiągnął więc ponad 50 procent swoich możliwości.

Czytaj też:

30 minut i nie żyjesz. Tak jadowite zwierzę lepiej omijać z dalekaCzytaj też:

Mają nosa na nowotwory. Niesamowite możliwości psów