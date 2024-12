30 minut i nie żyjesz. Tak jadowite zwierzę lepiej omijać z daleka

Tajpan pustynny, znany pod łacińską nazwą Oxyuranus microlepidotus, zamieszkuje suche równiny w środkowo-wschodniej Australii. Dorosłe osobniki osiągają średnio 1,8 metra długości, choć mogą dorastać nawet do 2,7 metrów. Jego głowa oraz szyja są ciemniejsze od reszty ciała, a oczy wyróżnia ciemna tęczówka i okrągła źrenica.

Wąż o cechach kameleona

Charakterystyczną cechą tajpana pustynnego jest jego zdolność do zmiany ubarwienia. Latem ma jasną, słomkową barwę, natomiast zimą staje się ciemnobrązowy. Ta adaptacja pomaga mu regulować temperaturę ciała – jaśniejsza barwa odbija, a ciemniejsza pochłania promienie słoneczne. Wąż ten jest mało agresywny i płochliwy, a przypadki ukąszeń ludzi są niezwykle rzadkie.

Jad tajpana pustynnego to najpotężniejsza toksyna znana w świecie węży. Zawiera on neurotoksyny, które paraliżują układ nerwowy, oraz składniki hemotoksyczne, które zaburzają krzepnięcie krwi. Podczas ukąszenia wąż może wstrzyknąć do 100 miligram jadu, choć zwykle dawka wynosi około 44 miligramy. Już 1 miligram wystarczy, by zabić człowieka, co czyni tajpana jednym z najniebezpieczniejszych węży świata.

Czy istnieje antidotum na jad tajpana pustynnego?

Tajpan pustynny atakuje ludzi tylko w obronie własnej, dlatego incydenty z jego udziałem są rzadkie. Jednak w przypadku ukąszenia toksyna szybko powoduje paraliż, niewydolność nerek i krwotoki wewnętrzne.

Ratunkiem jest natychmiastowe podanie surowicy. Leczenie wymaga zastosowania od 3 do 10 fiolek antidotum, zależnie od stopnia uszkodzeń w organizmie. Bez tego ofiara może umrzeć w ciągu zaledwie 30 minut.

Najbardziej niebezpieczne węże świata

Tajpan pustynny to nie jedyny groźny wąż. Czarna mamba i kobra królewska także wyróżniają się niezwykle silnym jadem i agresywnym zachowaniem.

Jednakże nie wszystkie niebezpieczne węże są jadowite. Anakonda zielona, gigantyczny dusiciel z Ameryki Południowej, osiąga długość nawet 6 metrów, a jej technika polowania i siła uścisku są równie zabójcze, co jad innych gatunków.

