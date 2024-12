Ginekolog: Nieprawidłowe krwawienie lub plamienie to sygnał alarmowy

Nowotwór endometrium to najczęściej występujący nowotwór układu rozrodczego u kobiet. Stanowi siódmą, co do częstości, przyczynę zgonów wśród kobiet w Europie Zachodniej. Każde krwawienie – czy po okresie już bez krwawień czy po prostu nieprawidłowe, obfite, nieregularne, natomiast cykliczne – powinno stanowić zawsze sygnał alarmowy, ostrzegawczy i skłonić do wizyty u lekarza.

Rak endometrium. Najczęstsze objawy

– Pierwszym objawem raka trzonu macicy, na który zwracają uwagę panie, jest nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych, najczęściej plamienie lub krwawienie po menopauzie – mówi dla NewsMed.pl dr n. med. Anna Dańska – Bidzińska z Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego WUM.

Specjalista powinien przeprowadzić badanie przedmiotowe, czyli ginekologiczne, a także badanie ultrasonograficzne. Jeżeli w USG lekarz stwierdzi nieprawidłowości endometrium, kieruje pacjentkę do diagnostyki inwazyjnej polegającej na pobraniu materiału.

Stosowane są trzy metody: histeroskopia, abrazja diagnostyczna oraz biopsja endometrium. – Pobrany materiał musi zostać poddany badaniu histopatologicznemu. Chodzi o rozpoznanie problemu – czy mamy do czynienia z nieprawidłową stymulacją endometrium, rozrostem czy nowotworem – wyjaśnia dr n. med. Anna Dańska – Bidzińska.

Jak rozpoznać nowotwór endometrium?

– Takie obrazy, jak polipy, ogniskowe zmiany i uogólnione – poszerzenie, pogrubienie endometrium, wymagają błyskawicznej diagnostyki. Badając taki materiał, uzyskujemy rozpoznanie samego nowotworu: typ histologiczny, stopień zróżnicowania, zajęcie przestrzeni limfatyczno-naczyniowej, ekspresję dla receptorów hormonalnych. Możemy też ocenić poszczególny typ molekularny raka trzonu macicy – tłumaczy ekspertka.

