Trudny QUIZ na przedświąteczny weekend. Połowa punktów to sukces!

Do świąt Bożego Narodzenia pozostały już tylko cztery dni. Zanim na dobre oddamy się spotkaniom z rodziną przy świątecznym stole, mamy dla was coś specjalnego. Oto kolejna odsłona bardzo trudnego QUIZU z wiedzy ogólnej. Składa się on z 10 pytań z różnych dziedzin m.in. sportu, geografii, polityki czy kultury.

Wasze zadanie nie jest bardzo skomplikowane. Każde pytanie zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Musicie zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Ostrzegamy jednak, że w wielu pytaniach czają się pułapki a zdobycie kompletu punktów jest niemal nieosiągalne. To jak, podejmiecie wyzwanie?