Kate i William przerwali świąteczny odpoczynek. Mieli ważny powód

Książę William i Kate Middleton „przerwali świąteczną przerwę w Norfolk” – podaje magazyn „Hello!”. Para od dłuższego czasu angażuje się w kampanie na rzecz zdrowia psychicznego. Tym razem nawiązali współpracę z organizacją charytatywną Norfolk and Waveney Mind. Podmiot wystartował niedawno z nowym, pilotażowym programem.

Program, który książęca para będzie współfinansować, ma za zadanie wesprzeć w zakresie zdrowia psychicznego społeczności wiejskie i rolnicze w regionie wschodniej Anglii. Ma także przynieść korzyści osobom, które zamieszkują i pracują na terenie posiadłości Sandringham House (wiejska rezydencja królewska). Jak przypomina redakcja brytyjskiego magazynu, to właśnie na jej terenie członkowie rodziny świętują Boże Narodzenie.

Sonja Chilvers – tymczasowy dyrektor generalny Norfolk and Waveney Mind – przyznaje, że współpraca z księżną Walii i księciem Cambridge „cieszy” fundację. – Oni dobrze znają nasze społeczności w północno-zachodnim Norfolk. (...) Będziemy obserwować, jak ten program pilotażowy wpłynie na zdrowie psychiczne lokalnych mieszkańców – powiedziała, cytowana przez „Hello!”.

W kontekście tej współpracy warto powiedzieć, że rok 2024 był dla książęcej pary trudny. W pierwszym kwartale Kate poinformowała, że zachorowała na raka. Stan zdrowia Middleton, a także choroba króla Karola III były trudnym czasem emocjonalnie zarówno dla nich, jak i dla Williama.

– To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu – powiedział, gdy odbywał wizytę w Republice Południowej Afryki. Dodał, że „jest bardzo dumny z żony i ojca – z tego, jak poradzili sobie z tym, co ich spotkało” ale z punktu widzenia rodziny królewskiej przyznał, że było to dla członków „brutalne” doświadczenie„.

