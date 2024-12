Trudny QUIZ na ostatni wieczór przed świętami. Odpadniesz już na 4. pytaniu!

To jest najwspanialszy czas w roku – chciałoby się zanucić w rytm jednej z popularnych piosenek świątecznych. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już tylko kilka godzin. W przerwie między przygotowywaniem świątecznych potraw i pakowaniem prezentów proponujemy wam mały sprawdzian wiedzy.

Przygotowaliśmy dla was kolejny z serii trudnych quizów z wiedzy ogólnej. Tym razem mamy dla was dziesięć pytań m.in. z geografii, polityki, historii oraz kultury. Każde pytanie zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru: prawda oraz fałsz. Ostrzegamy jednak, że pytania są bardzo podchwytliwe i przy wielu z nich trzeba się sporo nagłowić. To jak, podejmiecie wyzwanie i spróbujecie zdobyć komplet punktów?