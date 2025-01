Nowe badanie profilaktyczne dla dzieci, które może wydłużyć życie o 30 lat

W Polsce do tej pory nie było zaleceń dotyczących wykonywania badań profilaktycznych u dzieci, choć onkolodzy i hematolodzy cały czas apelowali, aby u dziecka sprawdzić morfologię, a pediatrzy podkreślali konieczność sprawdzenia poziomu cholesterolu. Być może już niedługo to drugie badanie pojawi się jako element bilansu sześciolatków – pisze serwis NewsMed.pl.

Badanie, które może wydłużyć życie

Pozytywnie zarekomendowała to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, teraz czas na decyzję Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Badanie cholesterolu może wykryć początki miażdżycy, bo choroba rozwija się już u dzieci, ale daje też możliwość wykrycia hipercholesterolemii rodzinnej.



– Jest to choroba występująca nie tak rzadko. Jeśli hipercholesterolemia rodzinna jest nierozpoznana i nieleczona, może skrócić życie nawet o 20-30 lat, jest często przyczyną zawałów serca i udarów mózgu u młodych ludzi. Wprowadzenie badania lipidogramu u sześciolatków to będzie duży przełom, gdyż jeśli u dziecka rozpoznamy hipercholesterolemię rodziną, to badamy też rodziców i jesteśmy w stanie rozpoznać hipercholesterolemię także u rodzica – mówi kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wysoki cholesterol także u szczupłych

Badanie cholesterolu trzeba wykonać u każdego dziecka, niezależnie od tego, czy jest szczupłe, czy ma nadmierną masę ciała: choroba jest uwarunkowana genetycznie, dlatego wysoki cholesterol może występować także u szczupłych dzieci i szczupłych rodziców, prowadzących zdrowy tryb życia.

– To badanie wykonane u dziecka może ocalić życie także rodzica. Statystyki pokazują, że jeżeli choroba jest nierozpoznana i nieleczona, to tylko 50 proc. osób dożywa 60. roku życia, a zalewie 20 proc. – 70. roku życia – podkreśla prof. Myśliwiec.

Nowością są też badania pozwalające wykryć cukrzycę typu 1, chorobę przewlekłą, zanim pojawią się pierwsze objawy. Więcej o tych badaniach w serwisie NewsMed.pl.

Czytaj też:

Nowe badania profilaktyczne dla dzieci w 2025. „Mogą przyczynić się do wydłużenia życie o 30 lat”