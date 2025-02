Trudny QUIZ na mroźny poranek. Pokona cię już 5. pytanie!

Do Polski zawitała prawdziwie mroźna zima. W zdecydowanej części kraju termometry pokazały wyjątkowo niskie temperatury, w niektórych miejscach było nawet -15 stopni Celsjusza. Na małą rozgrzewkę przygotowaliśmy dla was kolejny z serii trudnych QUIZÓW z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie jest dość proste. Aby zdobyć komplet punktów trzeba poprawnie odpowiedzieć na dziesięć pytań. Dotyczą one zarówno polityki, jak i kultury, sportu czy geografii. Każde pytanie zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru. Musicie zdecydować, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Na udzielenie poprawnej odpowiedzi macie tak dużo czasu, jak potrzebujecie. To jak, podejmiecie wyzwanie i przekonacie się, czy 10/10 jest w waszym zasięgu?