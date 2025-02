Dlaczego nie pamiętamy pierwszych lat życia? Naukowcy mają teorię

Naukowcy od dawna zastanawiają się, dlaczego nie mamy wspomnień z okresu, kiedy mamy dwa lub trzy lata. Do około siódmego roku życia wspomnienia z dzieciństwa są zazwyczaj fragmentaryczne. W 1905 r. Zygmunt Freud ukuł termin „amnezja dziecięca”, a ponad 100 lat później psychologie nadal zastanawiają się nad tą kwestią. Pierwotnie uważano, że mózgi dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, aby tworzyć trwałe wspomnienia.

Badania przeprowadzone w latach 80. wykazały jednak, że dzieci w wieku dwóch lat są w stanie tworzyć wspomnienia i przypominać sobie wydarzenia sprzed kilku miesięcy z najdrobniejszymi szczegółami. Z drugiej strony narażenie na traumę we wczesnym dzieciństwie zwiększa ryzyko lęku i depresji. To paradoks amnezji dziecięcej, że te doświadczenia wpływają na nasze życie, nawet pomimo faktu, że zostaną zapomniane.

Cristina Alberini z New York University przeprowadziła testy na zwierzętach, z których wynika, że wspomnienia powstałe w okresie amnezji dziecięcej są w rzeczywistości przechowywane w mózgu aż do dorosłości, nawet jeśli nie są świadomie zapamiętywane. U zwierząt i ludzi tworzenie i przechowywanie długoterminowych wspomnień o swoich doświadczeniach życiowych nie jest możliwe bez regionu mózgu zwanego hipokampem.

Region ten jest też ważny we wczesnych wspomnieniach, co sugeruje, że amnezja dziecięca występuje z powodu rozwijania się hipokampu z powodu nowych doświadczeń. Wiek, w którym ludzie przypominają sobie swoje wspomnienia, znacznie się różni. U Amerykanów następuje to w wieku około 3,5 roku, sześć miesięcy później niż u Chińczyków. U nowozelandzkich Maorysów pierwsze wspomnienia pojawiają się wcześniej niż u osób pochodzenia europejskiego, w wieku ok. 2,5 r.

W ankiecie z 2018 r. 39 proc. badanych przyznało, że ma pierwsze wspomnienia z okresu z wieku dwóch lat. Naukowcy skomentowali, że „nieprawdopodobnie wczesne” wspomnienia jak bycie pchanym w wózku lub pierwsze kroki mogą prawdopodobnie być fikcyjne i być oparte na zdjęciach, lub historiach rodzinnych. Według Alberini wczesne niepamiętane wspomnienia mogą funkcjonować jako schematy, na których budowane są wspomnienia dorosłych. Podobnie jak fundamenty domu.

